◇インターリーグ マリナーズ―パドレス（2025年8月25日 シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が25日（日本時間26日）、本拠でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。第1打席で2試合連発となる50号ソロを放った。50号は両リーグ一番乗りとなった。

初回、パドレスの左腕シアーズに対し、フルカウントから8球目の内角低め速球をうまくすくい上げると打球は左翼席へ一直線。節目の一発に本拠ファンは総立ちとなって大喜びした。打球は2階席まで届く419フィート（約127.7メートル）の特大弾だった。

ローリーは前日のアスレチックス戦の初回に48号を放ち、2021年にロイヤルズ・ペレスが記録した48本の捕手のシーズン最多本塁打記録に並んだ。さらに、2回にも2打席連発となる49号2ラン。圧巻の2打席連発に自軍ベンチのチームメートらは笑顔。総立ちの本拠ファンからは「MVP」コールが沸き起こった。この一発でペレスを抜いて、捕手のシーズン本塁打最多記録を樹立した。

捕手として出場した際のシーズン最多本塁打は2003年ハビー・ロペス（ブレーブス）の42本で、この記録更新も射程圏内に捉えている。ローリーが目指す次の記録は両打ち選手としてのシーズン最多本塁打記録。これは1961年にミッキー・マントルが樹立した54本で、残り4本に迫った。