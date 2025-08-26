【映画ランキング】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』V6！ 280億円突破 歴代トップ3入り
8月22〜24日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員76万4000人、興収11億5400万円をあげ、6週連続で1位を達成した。累計では動員1982万人、興収280億円を突破し、歴代興収ランキングでは、『タイタニック』を抜き、歴代3位に躍り出た。
2位は、公開12週目となる『国宝』が、週末金土日動員34万7000人、興収5億1100万円を記録し順位を1つあげた。累計では動員817万人、興収115億円を突破。歴代の実写邦画の興収ランキングでは、『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』に次いで2位になった。
3位は、先週2位だった『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、週末金土日動員23万6000人、興収3億7900万円をあげランクイン。累計では動員248万人、興収38億円を突破した。
4位は、公開4週目の『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』、5位は、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』がそれぞれランクイン。『劇場版 TOKYO MER〜』は累計で動員290万人、興収39億円を突破した。
初登場組は、6位にキアヌ・リーブス主演「ジョン・ウィック」シリーズのスピンオフ作品『バレリーナ：The World of John Wick』が、9位に「別冊フレンド」（講談社）で連載中の餡蜜による少女コミックを福本莉子と八木勇征のW主演で映画化した青春ラブストーリー『隣のステラ』が、10位にペンギンボックスによる人気漫画を原作としたウェブアニメの劇場版『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が入った。
8月22〜24日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第2位：『国宝』
第3位：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
第4位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』
第6位：『バレリーナ：The World of John Wick』
第7位：『雪風 YUKIKAZE』
第8位：『近畿地方のある場所について』
第9位：『隣のステラ』
第10位：『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』
