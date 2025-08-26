人・夢・技術グループ<9248.T>が３日続伸している。２５日の取引終了後、エヌ・ビー技建（広島市安佐南区、以下「ＮＢ技建」）の株式を追加取得し資本提携を強化すると発表しており、好材料視されている。



人・夢・技術は現在、ＮＢ技建株式の１０％を所有しているが、８月２７日付で株式を追加取得し出資比率を３０％に引き上げる。両社は２３年９月に資本提携を行い、人・夢・技術のインフラ点検・保守業務などを通じて、地域に密着した企業であるＮＢ技建の強みを生かした協業・連携を図ってきたが、今回の株式追加取得により、更なる連携強化を図るとしている。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS