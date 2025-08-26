「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、インタートレード<3747.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でインタートレは売り買い交錯。同社の持ち分法適用関連会社でフィンテック事業を手掛けるデジタルアセットマーケッツが１９日、電算システムホールディングス<4072.T>傘下の電算システムのステーブルコイン決済送金基盤の構築支援が決定し、その一環としてブロックチェーン決済に関するコンサルティング業務委託契約を締結したと発表した。



これが材料視され、同社株はストップ高を交え連日人気化。短期間で株価水準を大きく切り上げており、足もと買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS