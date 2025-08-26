東京ばな奈『ちいかわバナナプリンケーキ』にくりまんじゅう＆モモンガ＆ラッコが仲間入り よりフルーティな味わいにパワーアップ
グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわバナナプリンケーキ』を新デザインにリニューアルし、9月1日から販売開始する。
【写真】8個入購入でもらえるオリジナルステッカー
同商品は、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」との「東京ばな奈」の初コラボにより誕生した。今回、パッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアル。また、お菓子もよりいっそうおいしくなって登場する。
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類で、細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現した。どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみとなる。
また、バナナプリンカスタードはバナナ20％アップで、よりフルーティな味わいに。ほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み、東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上がった。
「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルイラストを使用したパッケージも新デザインに。今回のリニューアルをみんなで喜んでいるような、にぎやかな雰囲気のデザインとなっている。「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳のちいかわたちは、いつまでも見つめていたくなるかわいさ。「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチのちいかわたちもポイント。お菓子の個包装には、東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がいる。
8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入。オリジナルステッカーも新デザインとなっている。さらに同商品を購入すると、特別なデザインの紙手提げで持ち帰ることができる。
