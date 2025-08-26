２０日（現地時間）、米紙ニューヨーク・ポストなど外信の報道によると、今月１８日午前２時、マイアミに向かっていたカーニバル・クルーズ「サンシャイン号」のレストランで、乗客同士のけんかが発生した。

ＳＮＳで拡散された当時の動画には、２０人以上の乗客がもみ合い、殴り合い、床に倒れる様子が映っている。複数のセキュリティスタッフが間に入って止めようとする姿も確認された。

動画を撮影した乗客でコンテンツクリエイターのマイク・テラさんは、自身のＳＮＳにその動画を投稿し、「チキンテンダーのせいでこんな騒ぎになるなんて、正気じゃない」とコメント。また「何年もクルーズを利用してきたが、こんな場面を見たのは初めてだ」と語った。

テラさんはニューヨーク・ポストとのインタビューで、「けんかの原因がはっきりわかるほど近くにいたわけではないが、彼らが食べ物の列に並んでいたことは知っている」と述べた。

もみ合いの正確な原因はまだ明らかになっておらず、逮捕者も出ていない。

一方、カーニバル・クルーズ社はこの件について公式なコメントを発表していない。