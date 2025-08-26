パク・ミニョン主演ドラマ『コンフィデンスマンKR』が話題を呼んでいる。古沢良太のオリジナル脚本により、長澤まさみ、東出昌大、小日向文世らの出演で人気を博してきた『コンフィデンスマン JP』シリーズ。同作を原作に、パク・ミニョンをはじめとする韓国人キャストとクリエイターによってリメイクされたクライムエンターテインメント『コンフィデンスマン KR』が、9月6日からPrime Videoで配信されるのだ。

悪党を巧みに出し抜く3人の詐欺師の活躍を描く本作で、パク・ミニョンは幼少期のある出来事により、表舞台から遠ざかった財閥令嬢ユン・イラン役を演じる。彼女はIQ165というズバ抜けた頭脳と知性を兼ね備えた天才詐欺師のリーダーとなって、仲間の詐欺師とともに悪党が不正に得た金を奪い取っていく。仲間の詐欺師には、映画『サスペクト 哀しき容疑者』や『イカゲーム』シーズン3のパク・ヒスンがチームを支えるクールなジェームズ役、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や日本のドラマ『スロウトレイン』（TBS系）にも出演したチュ・ジョンヒョクが温和でチームのムードメーカーとなるミョン・グホ役を担当する。

予告編を観るだけでも、ユン・イランが大暴れする様子に惹きつけられるのだが、「本作でパク・ミニョンのコメディエンヌぶりが開花するのでは？」と期待せずにはいられない。詐欺師という役どころとあって、ケースごとに名前も職種も背景を変化させるわけだが、真っ赤なドレスや白衣や黒いスーツ姿などさまざまな衣装を身にまとい、髪型も茶髪のポニーテールからハイトーンのロングヘアまで、メイクもそのときどきでガラリと変えて、しかもどれも美しい。時にシャープに、時にエレガントに、色とりどりの姿を披露するユン・イランは、容姿端麗なパク・ミニョンにぴったりの役かもしれない。3人の詐欺師たちが掛け合うコミカルなシーンなど、これまでにない彼女の振り切った演技が見ものである。

そんなパク・ミニョンについて、注目のドラマを中心に振り返りたい。1986年3月4日生まれの現在39歳。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年にシットコムドラマ『思いっきりハイキック！』で女優デビューを果たし、MBC放送演芸大賞のシットコム部門で新人女優賞を受賞。2010年に男装ヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』では、男装だとわからないように寄宿舎生活を送るキム・ユニ役として、恋と友情が生まれ成長する姿を届け、KBS演技大賞優秀演技賞を受賞。パク・ミニョンをはじめ、若手時代のソン・ジュンギらとともに一躍脚光を集めた。

2014年には『ヒーラー ～最高の恋人～』で、パク・ミニョンはインターネット新聞の熱血記者チェ・ヨンシン役を務め、闇の便利屋役チ・チャンウクと心惹かれていくピュアロマンスに見入る女性が続々。2018年には『キム秘書はいったい、なぜ？』で、すべてが完璧な財閥の御曹司役パク・ソジュンの有能な秘書キム・ミソ役として、魅力が大爆発。遊園地の貸し切りデートや花火などのロマンチックなシーンがキラキラと輝き、美男美女のふたりのベストカップルぶりは多くの視聴者をうっとりさせ、パク・ミニョンは“ラブコメの女王”としての存在感を存分に発揮したのだった。

2019年には『彼女の私生活』で、実は熱狂的なアイドルオタクだと隠している美術館の敏腕主席学芸員ソン・ドクミ役に。館長役キム・ジェウクとの甘いラブシーンは胸キュン必至で、ドキドキさせる大人の恋模様に心を掴まれる。ドクミは隠れオタクという設定ゆえに、推しのK-POPグループのメンバーを追いかけて愛用の一眼レフカメラで撮影し、ベストショットをSNSにアップするなど、親近感がわくキャラクターを演じるパク・ミニョンがチャーミング。

2020年には『天気がよければ会いにゆきます』で、ソウルの音楽塾でチェロを教えるモク・ヘウォン役に。都会の生活に疲れ田舎町でひと冬を過ごしながら、小さな書店の店主役ソ・ガンジュンと静かに育まれていく恋心や、自身のつらい過去と向き合い乗り越えていくさまを丁寧に演じていたパク・ミニョン。自然豊かなロケーションやふたりの優しい眼差しに癒される。

2024年には、『私の夫と結婚して』で末期がんを患うカン・ジウォン役として、夫と親友に裏切られ殺害され、突如10年前の過去へタイムリープする波乱万丈な復讐劇に挑戦。末期癌患者という役柄に合わせて大幅な減量を行い、2度目の人生で恋に落ちる上司役ナ・イヌとの強い絆とピュアなラブストーリーで観る者を魅了した。同作は2025年、小芝風花と佐藤健のダブル主演による日本ドラマとしてもリメイクされ、大いに話題を呼んだのも記憶に新しい。

韓国ではもちろん、日本にもファンの多いパク・ミニョンは、『時間の都市～ロマンスはいつも予想外～』（2017年）など中国のドラマにも出演しており、アジアでの人気が高い。いよいよ配信となる最新作『コンフィデンスマンKR』では、さらに日本で注目を集めるに違いないパク・ミニョン。その鮮やかな詐欺師ぶりをとくと堪能しようではないか。

（文＝かわむらあみり）