◎２６日前場の主要ヘッドライン
・ネットプロが大幅高で３日ぶり反発、「ａｔｏｎｅ」がソニーペイメントの「オンラインＩＤ決済」と連携
・アエリアが続急伸で一時４００円台に乗せ新値圏突入、データセンター関連が好調
・第一実が１１日ぶり反発、蓄電池の新接続技術「ＤＣリンク」を発表へ
・児玉化が急騰で７年ぶり４ケタ大台も視界に、依然としてＰＢＲは０．５倍台
・情報戦略テクが一時ストップ高人気、空売りも高水準で需給相場の素地を内包
・ポートが大幅３日続伸、ステーブルコイン市場における成約支援事業へ参入
・Ｄｅｆコンがカイ気配スタートで続急騰、ビットコイン関連事業への参入発表で思惑買い誘導
・ジーデップが上値指向鮮明、米エヌビディアの高性能ＧＰＵ搭載したシステムの提供開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
