・ネットプロが大幅高で３日ぶり反発、「ａｔｏｎｅ」がソニーペイメントの「オンラインＩＤ決済」と連携

・アエリアが続急伸で一時４００円台に乗せ新値圏突入、データセンター関連が好調

・第一実が１１日ぶり反発、蓄電池の新接続技術「ＤＣリンク」を発表へ

・児玉化が急騰で７年ぶり４ケタ大台も視界に、依然としてＰＢＲは０．５倍台

・情報戦略テクが一時ストップ高人気、空売りも高水準で需給相場の素地を内包

・ポートが大幅３日続伸、ステーブルコイン市場における成約支援事業へ参入

・Ｄｅｆコンがカイ気配スタートで続急騰、ビットコイン関連事業への参入発表で思惑買い誘導

・ジーデップが上値指向鮮明、米エヌビディアの高性能ＧＰＵ搭載したシステムの提供開始



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS