¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Îà¥Þ¥è¥é¡¼á¥«¥Õ¥§¤Ç¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¥ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊü²Ð
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢à¥Þ¥è¥é¡¼¡Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º°¦¹¥²È¡Ëá¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË¤¬¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¥ì¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊü²Ð¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¥Þ¥è¥ë¥«¡¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ì¥Æ¥£¥ó¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢½£¥»¥Ó¥ê¥¢¸©¤Î¥í¥¹¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹¡¦¥¤¡¦¥Ó¥¸¥ã¥Õ¥é¥ó¥«¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç£²£°Æü¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤À¡£
¡¡£µ£°ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÃË¤ÏÂ©»Ò¤ÈÍèÅ¹¤·¡¢¥â¥ó¥¿¥Ç¥£¡¼¥È¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ë£²¸Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÍÑ¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÍê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¹°÷¤¬¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹°÷¤Ë¤â¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÍê¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÃË¤ÏÅ¹¤ò½Ð¤Æ¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç£±¡¦£µ¥ê¥Ã¥È¥ëÊ¬¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Å¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡ºÆÅÙ¡¢Å¹°÷¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÍê¤ó¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤«¤±¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÃË¤ÎÏÓ¤âÇ³¤¨¤¿¡£ÃË¤Ï¿ôÊ¬¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å¹°÷¤¬¤¹¤°¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¾Ã²Ð¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬Ç³¤¨¤¿¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
¡¡Å¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤«¤±¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ê¤¬Å·°æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÃË¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îº¸ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡Å¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ö¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë»ä¤¿¤Á¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¼Ò²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢Ë¡¤ÎÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£