アエリア<3758.T>＝続急騰で一時４００円台に乗せ新値圏突入。オンラインゲームなどスマートフォンコンテンツの開発・配信やキャラクターグッズ販売、不動産事業を多角的に展開するが、ＡＩチャットアプリの配信などＡＩ関連分野にも布石を打っている。子会社のエアネットがデータセンターを利用したサーバーシステムの開発・運用サービスを展開し、収益に貢献しており、データセンター関連の切り口でも注目されている。２５年１２月期は営業利益７億円（前期は４２００万円の赤字）と回復色を鮮明とする見通し。株価に値ごろ感があり出来高流動性にも富むことから、上値を見込んだ投資資金の攻勢が勢いを増している。



情報戦略テクノロジー<155A.T>＝ストップ高。大手企業を対象にデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）内製化支援ビジネスを展開しており、Ｍ＆Ａ効果も発現しトップラインの伸びが顕著となっている。７月下旬を境に上昇基調を強め、今月１日と６日のザラ場に１０００円トビ台で２点天井をつけた形となっていたが、火種は消えず、７００円台後半から８００円台前半のもみ合いを経て、再び投資資金の攻勢が強まった。空売りも高水準で日証金では貸株注意喚起対象となっており、需給相場に発展する素地も内包している。



ジーデップ・アドバンス<5885.T>＝続伸。調整一巡から再び上値指向に転じている。ディープラーニングなどＡＩ領域でハイレベルな処理を可能とするハードとソフトの開発・運用を展開する。米エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーの認定を獲得しており、エヌビディア関連の一角としても存在感を示す。そうしたなか、２５日取引終了後に最新の高性能ＧＰＵである「ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ ＰＲＯ ６０００ Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｓｅｒｖｅｒ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を搭載した「ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ ＰＲＯ サーバー」の提供を開始したことを発表、これを材料視する買いを引き寄せている。



出所：MINKABU PRESS