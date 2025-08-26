ANAインターコンチネンタルホテル東京は、9月13日から10月31日までの期間（但し、店舗によって開始日が異なる）、ハロウィンをテーマにしたフェアを開催、毎年恒例の2種類のアフタヌーンティーに加え今年は初めてスイーツブッフェも提供する。

吹き抜けのロビー中央に位置する寛ぎの空間「アトリウムラウンジ」（2FL.）では、「ハロウィン・アフタヌーンティー」を提供する。メニューには、かぼちゃのクリームからチョコレートの腕が突き出た「パンプキンクリーム」や、注射器のレモンジュースを入れると青色から紫色に変わる「ブルーハーブのタピオカ」、メレンゲの目玉を挟んだ「パンプキンクリームパフ」など、遊び心溢れるハロウィンスイーツ12品と、かぼちゃのフランやキッシュなど、オレンジ色でまとめたセイボリー（塩味の軽食）6品を揃える。オプションのスペシャルドリンクとして、ライチでできた目玉を浮かべたホラーな雰囲気満載の「パープル・アイ・ソーダ」を付けたセットも用意するほか、アフタヌーンティーの飲み物は、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の各種紅茶やフレーバーティー、コーヒーなど全15種類がフリードリンクとなる。



ザ・ステーキハウス「ハロウィン・アフタヌーンティー・ブースト」イエロー（2名盛）

備長炭炭火焼きを特徴とするアメリカンスタイルのステーキ専門店「ザ・ステーキハウス」（3FL.）では、「楽しみながらパワーを促進（ブースト）する」というコンセプトのもと、「ハロウィン・アフタヌーンティー・ブースト」を提供する。炭火焼きサーロインステーキを中心に、タコスやポレンタ、ラタトゥイユなど多彩なセイボリー6品と、ドクロやハロウィンパンプキンなどをモチーフにしたスイーツ10品を揃える。また、盛り付けに使用する木箱は、アニメ風のイラストを描いたイエローとピンクの2種類から好みのデザインを選べる点が特長。飲み物は、「ロンネフェルト」の各種紅茶やフレーバーティー、コーヒーなど全10種類がフリードリンクとなる。



ブリュワーズ コーヒー&バー「ハロウィン・スイーツブッフェ」（イメージ）

高品質なコーヒーを丁寧に提供するコーヒー専門店「ブリュワーズ コーヒー＆バー」（3FL.）では、「ハロウィン・スイーツブッフェ」が初登場する。かぼちゃを使ったクリームパフやタルト、ココア風味の真っ黒な生地に赤のアイシングで仕上げたウーピーパイやマフィンなど、オレンジ・黒・赤のカラフルな15品のスイーツをブッフェ形式で存分に楽しめる。セイボリーは、ミニサイズのファラフェルバーガーやチーズピッツァなど、スイーツの合間に楽しめる料理を8品、ワンプレートに盛り付けてテーブルにサービスする。また、飲み物は、コーヒーや紅茶、各種アイスフレーバーティーなど全16種類がフリードリンクとなる。

ハロウィン気分を満喫できる期間限定のメニューを、家族や仲間同士など利用シーンに合わせて選んでほしい考え。

［「ハロウィン2025」概要］

アトリウムラウンジ（2FL.） ATRIUM Lounge

ハロウィン・アフタヌーンティー：1人 7600円

アフタヌーンティーとスペシャルドリンク「パープル・アイ・ソーダ」のセット：1人 8800円

（すべて税・サービス料込み）

期間：9月15日（月）〜10月31日（金）

時間：11:00〜19:30（最終入店） ※2時間制

予約・問い合わせ TEL：03−3505−1185（レストラン予約）

ザ・ステーキハウス（3FL.） THE STEAKHOUSE

ハロウィン・アフタヌーンティー・ブースト：1人 5819円（税・サービス料込み）

期間：9月13日(土)〜10月31日（金）

時間：11:30〜13:30／14:00〜16:00／16:30〜18:30／19:00〜21:00 ※各2時間・4部制

予約・問い合わせ TEL：03−3505−1185（レストラン予約）

ブリュワーズ コーヒー＆バー（3FL.） Brewer's Coffee＆Bar

ハロウィン・スイーツブッフェ：1人 6500円（税・サービス料込み）

期間：9月15日（月）〜10月31日（金）

時間：11:00〜12:30／13:00〜14:30／15:00〜16:30 ※各90分・3部制

予約・問い合わせ TEL：03−3505−1185（レストラン予約）

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp