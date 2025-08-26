レオフォトジャパンは、【FW-02PCL ハンドル雲台】を2025年9月5日(金)に発売。

レオフォトジャパン「FW-02PCL ハンドル雲台」

発売日 ：2025年9月5日

希望小売価格 ：85,800円(税込)

耐荷重 ：25kg

重量 ：1,120g

高さ ：120mm

クランプ操作種別：レバークランプ

三脚取付ネジ ：3/8インチ(太ネジ)

三脚取付ベース径：60mm

付属プレート ：QP-70N(アルカスイス互換)

付加機能 ：パンニング

レオフォトジャパンは、【FW-02PCL ハンドル雲台】を2025年9月5日(金)に発売します。

アルカスイス互換プレートを採用した4way雲台【FW-02PCL】

【重量級の機材も安定した設置、操作が可能】

【FW-02PCL】は上下・左右・水平の3軸に加え、クランプ部に回転機能を備えることで一度出した水平を崩さずに左右の構図調整が可能となっています。

また、耐荷重25kgと重量のある機材も安定して設置が可能。

【伸縮式のパンハンドルを採用】

【FW-02PCL】のハンドルは伸縮式を採用。

使用時は伸ばすことで小さな力でもしっかりと機材を固定でき、収納時は短くすることでコンパクトに運搬、収納が可能です。

【着脱が早いレバー式クランプ】

【FW-02PCL】はレバー式のクランプを採用。

スピーディーな機材の着脱が可能です。

【正確な水平出しをアシスト】

【FW-02PCL】には水準器を2個搭載。

縦構図設置時と横構図設置時にそれぞれ別の水準器を確認することが可能なため、見やすく正確な水平出しが可能になっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 重量級の機材も安定した設置、操作が可能に！レオフォトジャパン「FW-02PCL ハンドル雲台」 appeared first on Dtimes.