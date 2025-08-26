米国のドナルド・トランプ大統領は２５日（現地時間）、韓米首脳会談を記念した署名式（芳名録署名）で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が使用した万年筆に大きな関心を示した。李大統領は「韓国製だ」と言い、その場で万年筆をトランプ大統領に贈った。

李大統領はこの日、韓米首脳会談のために訪れたワシントンＤ．Ｃ．ホワイトハウスで、トランプ大統領の案内により別途設けられた場所に移動し、署名式を行った。

トランプ大統領は李大統領が芳名録の前に座りやすいよう椅子を引いた。トランプ大統領は李大統領が芳名録に署名する様子を見守ったあと、「とても美しい字だ。韓国語は学ぶのが難しい言語ではないか」とし「英語と韓国語のうち、正確さにおいてどちらの言語がより正確だと思うか」と聞いた。

李大統領は「コンピューターで書くには韓国語が、話すには英語が少し優れているように思う」と答えた。

続いてトランプ大統領は、李大統領が芳名録署名に使ったペンを指しながら「そこにある（サインで使用した）ペンは大統領が直接持参されたものか」と尋ね、李大統領は「そうだ、持ってきたものだ」と答えた。

李大統領のペンを手にして「これはいい（ｎｉｃｅ）」と繰り返したトランプ大統領は「持ち帰られるのか。厚みがとても美しい。どこで作られたものか」と改めて関心を示した。すると李大統領は笑いながら「韓国製だ」と言い、両手を広げて「持ち帰っても構わない」という意味のジェスチャーを見せた。

トランプ大統領が「自分がそのペンを使ってもいいのか」と言うと、李大統領は「光栄だ」と答え、「大統領がしなくてはならない、とても難しいサインに役立つだろう」と快く応じた。トランプ大統領の“突発的要望”によって予定外に行われた贈呈だった。

トランプ大統領は大統領室のロゴが彫られたペンとペンケースを手に取り、「使うことはないが、とても光栄なことであり、大切に保管したい」と述べ、「帰る前に、私が大統領と代表団に贈り物を差し上げたい」と語った。

李大統領は「欲しい贈り物がある」とし「石破首相が受け取った贈り物を見たが、写真集だった」と応じた。

これに先立つ今年２月７日、ホワイトハウスで開かれた米日首脳会談で、トランプ大統領は石破茂首相に写真集を贈った。写真集の表紙には、トランプ大統領が昨年７月大統領選遊説中に銃撃を受けた直後、壇上で大衆に向かって拳を突き上げる場面が収められていた。