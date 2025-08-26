¡Ö¤³¤ì¹Í¤¨¤¿¤ÎÅ·ºÍ¡ª¡×¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î15ºÐ¡¢ÁÏºî¿¶ÉÕ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ë¿³ºº°÷¤â¶Ã¤¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë²ò¼á¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢10Âå¤ÎÎý½¬À¸¤¬ÁÏºî¤·¤¿¿¶ÉÕ¤¬Àä»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÅ·ºÍ¡×16ºÐ¤ÎÎý½¬À¸¤¬¹Í¤¨¤¿¥¹¥´¤¹¤®¤ë¥À¥ó¥¹
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é°ìÊÑ
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ëÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£YOUNG POSSE¡ÖXXL¡×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÁÏºî·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥¹¥ó¥¸¥¢¥ä¥ó¡Ê19ºÐ¡Ë¤È¥Ý¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡Ê19ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿¶ÉÕ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê16ºÐ¡Ë¤È¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥ÈÃ´Åö¤Î¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡Ê15ºÐ¡Ë¤¬¡¢¹ª¤ß¤ËÀ©ºîºî¶È¤ò¥ê¡¼¥É¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò2¿Í¤ØÃúÇ«¤ËÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬µ¯¤³¤ë¤¬¡¢ÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¤È4¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥°¥è¥ó¤Ï¡Ö¿¶ÉÕ¤Î¹½À®¤¬³ê¤é¤«¤À¤Í¡×¤È¾Î¤¨¡¢KANY¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³è¤«¤·¤Æ¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯²ò¼á¤¬¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤¬¥Ò¥½¥Ò¥½À¼¤ÇË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖXXL¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ãæ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç1°Ì¤Ë¡£¥æ¥ó¥½¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ÈÌýÃÇ¤»¤º¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¥ê¥º¥à¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö90Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤éÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë4¿Í¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÂ·¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢µÒÀÊ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÌÏ¤·¤¿ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¾®Æ»¶ñ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥æ¥ó¥½¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é3¿Í¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê±é½Ð¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·ÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ËËþ¤Á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÍÙ¤ê¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥æ¥ó¥½¤È¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Ç¤âÌ¥¤»¡¢²ÖÆ»¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥æ¥ó¥½¤Ë·¤¤¬Ã¦¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥æ¥ó¥½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¡¢4¿Í¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¿¶ÉÕÅ·ºÍ¡×¡ÖÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤è¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥³¥ì¥ª¤¬Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤ª¤ª¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÄ»È©¡×¡Ö¤³¤ì¹Í¤¨¤¿¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ê¤É¡¢ºÍÇ½¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë