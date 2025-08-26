È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¶âÈ±¡õÀÖ¥«¥é¥³¥ó¤Î¡ÈµÛ·ìµ´¥Ó¥¸¥å¡ÉÈäÏª¡ª¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ë¡Ö¿Í³°¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¿Í¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤ËÀÖ¤¤Æ·¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÉÕ¤±¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
【写真・動画】
¢£°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡ªÀÖ¤¤Æ·¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬
¤³¤ì¤ÏFANTASTICS¤¬9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBFX¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£È¬ÌÚ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë»°¼¡¸µÎ¥¤ì¤·¤¿ÀÖ¤¤Æ·¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÛ·ìµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÍÅ±ð¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï3Ëç¤È¤â¼ê¤òÅ·¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤Ú¤í¤ê¤ÈÀå¤ò½Ð¤·¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï´é¤ò¾¯¤··¹¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¬ÌÚ¤Ï¡ÖBFX Music Video 2025.08.29(Fri.) 21:30 ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¿Í¡Ä¡×¡ÖµÛ·ìµ´¥Ó¥¸¥å¤ÇÈþ¤·¤µ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²è³Ñ¹¥¤¤¹¤®¤ë¤·ÀÖ¥«¥é¥³¥ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤æ¤»¤Ë¤Ê¤é·ìµÛ¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö±Ç²è¤Î1¥³¥Þ´Ñ¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¿Í³°¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤è¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Î¥Áー¥È¥¤¥±¥á¥ó¤À¡×¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¡Ö¾å¥¢¥ó¥°¥ë¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óµÛ·ìµ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÌòÍè¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£