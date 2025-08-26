不二家は、人気キャラクターが仲間入りし、台紙デザインもリニューアルした「アンパンマンペロペロチョコ」を9月2日から発売する。

子どもに人気のアンパンマンのキャラクターの顔をかたどった棒付きチョコレート「アンパンマンペロペロチョコ」が、キャラクターを追加し、台紙デザインをリニューアする。キャラクターは定番のアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、あかちゃんまんに加え、人気のコキンちゃんが新たに仲間入り。全6種類となり、選ぶ楽しみがアップした。





「アンパンマンペロペロチョコ」では、アンパンマンのキャラクターの顔の形をした棒付きチョコレートに、人気のコキンちゃんが仲間入りする。棒付きタイプなので、子どもが初めて食べるチョコレートにもおすすめ。スティック（棒）は、粘土遊びの型やハンコにもなるアフターユース性のあるキャラクターの顔のレリーフ入り。クイズ付きの台紙デザインは全12種類となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月2日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp