ETF売買動向＝26日前引け、日興パ中国Ａ、ＮＴ中小型が新高値

26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.2％増の1748億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.9％増の1377億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> など8銘柄が新高値。上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> は4.18％安と大幅に下落。



日経平均株価が453円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金741億9900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金678億6800万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が148億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が77億1700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が75億2600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が74億5300万円の売買代金となった。



株探ニュース

