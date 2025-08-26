ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、パインが製造・販売する「ドーナツキャンディ」を9月8日から全国のスーパーやドラッグストアなどで発売する。ミスタードーナツとパインのコラボレーションは初となる。

穴あきキャンディを得意とするパイン株式会社とのコラボレーションで実現したドーナツキャンディは、硬い飴でもドーナツをイメージしていただけるようにクランチ製法を採用し、サクサクとした食感を実現した。また2色の飴を組み合わせる組飴の製法で、北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーの各素材が溶け合う味わいを表現し、“なめてじんわり、噛んでサクサク”のドーナツキャンディに仕上げた。「見て楽しい、食べておいしい」こだわりのドーナツキャンディをぜひ賞味してほしい考え。



「ドーナツキャンディ」

今回のコラボレーションのために開発したドーナツキャンディは「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類の味わいとのこと。「イチゴミルク」は北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、イチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの味わいが魅力となっている。「キャラメルミルク」は北海道産ミルクにキャラメルのやさしい甘さが広がり、隠し味の塩がクセになる味わいだとか。「ハニー」は北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせ、上品でさっぱりとした味わいが特長となっている。

［小売価格］237円（税込）

［発売日］9月8日（月）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp