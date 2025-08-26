ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74199 16.4 30750
２. <1357> 日経Ｄインバ 14816 53.7 8801
３. <1360> 日経ベア２ 10108 29.1 216.2
４. <1579> 日経ブル２ 7717 6.2 330.9
５. <1321> 野村日経平均 7526 32.0 43680
６. <1458> 楽天Ｗブル 7453 4.3 36440
７. <1459> 楽天Ｗベア 4360 40.3 354
８. <1568> ＴＰＸブル 3636 105.0 578.4
９. <1306> 野村東証指数 2824 117.4 3194.0
10. <1540> 純金信託 2781 13.0 15050
11. <1329> ｉＳ日経 2360 234.3 4376
12. <1320> ｉＦ日経年１ 1822 135.7 43520
13. <1330> 日興日経平均 1794 135.1 43710
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1551 13.8 47270
15. <1489> 日経高配５０ 1205 154.8 2512
16. <1655> ｉＳ米国株 1193 123.0 682.6
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1090 -20.6 689.9
18. <1308> 日興東証指数 1075 172.8 3155
19. <1545> 野村ナスＨ無 861 33.1 34800
20. <1346> ＭＸ２２５ 854 85.7 43700
21. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 851 112.8 27270
22. <1546> 野村ダウＨ無 800 654.7 64720
23. <1615> 野村東証銀行 786 131.2 451.4
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 761 16.2 52570
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 722 2306.7 1999
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 684 77.7 222
27. <1358> 日経２倍 622 10.5 57950
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 566 56.4 2067.0
29. <1328> 野村金連動 552 280.7 11935
30. <314A> ｉＳゴールド 547 186.4 236.5
31. <2631> ＭＸナスダク 540 350.0 24680
32. <1398> ＳＭＤリート 529 537.3 1984.0
33. <1369> Ｏｎｅ２２５ 518 1469.7 42490
34. <1580> 日経ベア 502 193.6 1347.5
35. <2862> 日興仏債ヘ有 453 -100.0 4025
36. <1356> ＴＰＸベア２ 430 10.5 220.3
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 430 -31.6 2078
38. <2247> ｉＦＳＰ無 392 7740.0 1786
39. <1547> 日興ＳＰ５百 387 242.5 10335
40. <1577> 野村高配７０ 376 1.9 43370
41. <2633> 野村ＳＰＨ無 366 1642.9 438.9
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 362 19.1 1080
43. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ 361 -100.0 189.2
44. <2840> ｉＦＥナ百無 360 1400.0 1993
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 337 9.8 12565
46. <2036> 金先物Ｗブル 329 122.3 100100
47. <2644> ＧＸ半導日株 320 -26.8 1857
48. <2845> 野村ナスＨ有 294 314.1 2901.5
49. <2569> 日興ＮＱヘ有 269 47.8 3525
50. <404A> ＧＸ中テ１０ 263 -29.9 1080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
