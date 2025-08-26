　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74199　　　16.4　　　 30750
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14816　　　53.7　　　　8801
３. <1360> 日経ベア２　　　 10108　　　29.1　　　 216.2
４. <1579> 日経ブル２　　　　7717　　　 6.2　　　 330.9
５. <1321> 野村日経平均　　　7526　　　32.0　　　 43680
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7453　　　 4.3　　　 36440
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4360　　　40.3　　　　 354
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　3636　　 105.0　　　 578.4
９. <1306> 野村東証指数　　　2824　　 117.4　　　3194.0
10. <1540> 純金信託　　　　　2781　　　13.0　　　 15050
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2360　　 234.3　　　　4376
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　1822　　 135.7　　　 43520
13. <1330> 日興日経平均　　　1794　　 135.1　　　 43710
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1551　　　13.8　　　 47270
15. <1489> 日経高配５０　　　1205　　 154.8　　　　2512
16. <1655> ｉＳ米国株　　　　1193　　 123.0　　　 682.6
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1090　　 -20.6　　　 689.9
18. <1308> 日興東証指数　　　1075　　 172.8　　　　3155
19. <1545> 野村ナスＨ無　　　 861　　　33.1　　　 34800
20. <1346> ＭＸ２２５　　　　 854　　　85.7　　　 43700
21. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 851　　 112.8　　　 27270
22. <1546> 野村ダウＨ無　　　 800　　 654.7　　　 64720
23. <1615> 野村東証銀行　　　 786　　 131.2　　　 451.4
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 761　　　16.2　　　 52570
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 722　　2306.7　　　　1999
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 684　　　77.7　　　　 222
27. <1358> 日経２倍　　　　　 622　　　10.5　　　 57950
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 566　　　56.4　　　2067.0
29. <1328> 野村金連動　　　　 552　　 280.7　　　 11935
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 547　　 186.4　　　 236.5
31. <2631> ＭＸナスダク　　　 540　　 350.0　　　 24680
32. <1398> ＳＭＤリート　　　 529　　 537.3　　　1984.0
33. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 518　　1469.7　　　 42490
34. <1580> 日経ベア　　　　　 502　　 193.6　　　1347.5
35. <2862> 日興仏債ヘ有　　　 453　　-100.0　　　　4025
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 430　　　10.5　　　 220.3
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 430　　 -31.6　　　　2078
38. <2247> ｉＦＳＰ無　　　　 392　　7740.0　　　　1786
39. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 387　　 242.5　　　 10335
40. <1577> 野村高配７０　　　 376　　　 1.9　　　 43370
41. <2633> 野村ＳＰＨ無　　　 366　　1642.9　　　 438.9
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 362　　　19.1　　　　1080
43. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ　　　 361　　-100.0　　　 189.2
44. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 360　　1400.0　　　　1993
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 337　　　 9.8　　　 12565
46. <2036> 金先物Ｗブル　　　 329　　 122.3　　　100100
47. <2644> ＧＸ半導日株　　　 320　　 -26.8　　　　1857
48. <2845> 野村ナスＨ有　　　 294　　 314.1　　　2901.5
49. <2569> 日興ＮＱヘ有　　　 269　　　47.8　　　　3525
50. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 263　　 -29.9　　　　1080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース