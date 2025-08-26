

「あいすまんじゅう Dessert レアチーズタルト」

丸永製菓は、9月22日から、食感と味わいで「レアチーズタルト」を表現した新商品、「あいすまんじゅう Dessert レアチーズタルト」を発売する。秋冬の季節限定販売となる。

「あいすまんじゅう Dessert レアチーズタルト」は、コクとさわやかな酸味が感じられるレアチーズ風味アイスの周りを、クッキークランチ入りのホワイトチョコでコーティングしたアイスバー。中には、酸味のある果肉入りブルーベリーソースとなめらかで口あたりが良い白こしあんが入っている。

「レアチーズタルト」をイメージし、ホワイトチョココーチングにさくっとした食感のクッキークランチを混ぜ込み、タルト生地の食感を表現した。アイスはコクとさわやかな酸味をもつレアチーズを表現したすっきりした味わいに仕上げている。またさわやかなブルーベリーソース、なめらかな白こしあん、そしてレアチーズ風味アイスを一緒に味わうことで、まるでレアチーズを食べているかのような風味を楽しめる。日常にちょっとした贅沢感を感じられるご褒美スイーツ「レアチーズタルト」を表現した「あいすまんじゅうDessert レアチーズタルト」をぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］237円（税込）

［発売日］9月22日（月）

丸永製菓＝https://www.marunaga.com