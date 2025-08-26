ヨネックスは、最新クッション材「POWER CUSHION REV（パワークッションレブ）」と「3D POWER CARBON（3Dパワーカーボン）」を結合させた新構造「Grpht Thrttl（グラファイトスロットル）」を搭載し、進化した衝撃吸収性や反発性、安定性を備えた高性能を最大限に体感できる新コンセプトシューズ「Grpht Thrttl」を10月24日から世界同時発売する。

同製品は「カーボン（Graphite）が主体となり、エネルギーや情熱を駆動（Throttle）させる」ことを目指し名付けられた。コンセプトは、“Seamless Transition from Court to Life.”。朝起きてからコートスポーツまで、日常とスポーツのあらゆるシーンを繋ぎ、心地よく履けるオン・オフ兼用シューズとなっている。

新構造「Grpht Thrttl」は、ヨネックスの長年にわたるラケットやスノーボードの研究から培ったカーボン技術に加え、25年以上進化し続けたPOWER CUSHION をさらに磨き上げ、誕生した。



「Grpht Thrttl（グラファイトスロットル）」

ミッドソールには、ヨネックス独自の新素材「POWER CUSHION REV」を搭載。従来の軽量素材（軽量ミッドソール素材「Hyper Feather Light」との比較。ヨネックス調べ）に対して、軽量性は同等としつつ、衝撃吸収性を37％（軽量ミッドソール素材「Hyper Feather Light」との比較。ヨネックス調べ）、反発性を42％（軽量ミッドソール素材「Hyper Feather Light」との比較。ヨネックス調べ）向上させ、心地よいやわらかさで最高レベルのクッション性を体感できるとともに、優れた反発性で吸収したパワーを次の動きへと変換し、高いパフォーマンスを発揮する。

さらに、コートスポーツのフットワークに求められる横方向への安定性を高めるため、かかと部と中足部を立上げた「3D POWER CARBON」を搭載。軽量性を保ちつつ、過度な変形を防ぎ適度に曲がる最適な構造によって、フットワークを安定させながら、次の一歩への高い推進力へと導く。

Grpht Thrttlはスロットルのように、ユーザーのパワーを自由自在にハイレベルで引き出すことを目指し、ヨネックスの最新技術を結合させた。オン・オフコートで快適に動ける設計で、テニス、バドミントンを楽しむプレーヤーをはじめ、日常生活をアクティブに過ごしたい人に使ってもらいたいフラッグシップモデルとなっている。

次世代の新構造であるGrpht Thrttlは、今後、ヨネックスの競技者向けモデルにも搭載していく。ヨネックスシューズのさらなる進化に期待してほしいとのこと。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月24日（金）

ヨネックス＝https://www.yonex.co.jp