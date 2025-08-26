楽器対応賃貸、6物件が東京エリアに2026年春完成予定！越野建設「音楽マンション(R)」

越野建設は、“自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅”をコンセプトとして楽器演奏愛好家に向け展開するブランド「音楽マンション(R)」シリーズについて、2026年春に向けて、2025年11月から2026年3月にかけて東京エリアに新規6物件が完成予定です。

越野建設「音楽マンション(R)」

越野建設は、“自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅”をコンセプトとして楽器演奏愛好家に向け展開するブランド「音楽マンション(R)」シリーズについて、2026年春に向けて、2025年11月から2026年3月にかけて東京エリアに新規6物件が完成予定。

また、越野建設グループの「音楽マンション不動産」にて、各物件の入居者募集を2025年9月より順次開始します。

特徴

過去最大規模となる全71戸の大型物件や、渋谷区・板橋区・墨田区には初進出となる物件、また既存物件で好評のレンタル音楽スタジオ併設物件など、6物件それぞれに特色のある「音楽マンション(R)」となっています。

■「音楽マンション(R)」とは

専用設備と建築的な工夫により、演奏空間として最適な防音性能と音響性能を備え、楽器演奏愛好家に向けて展開する賃貸が、越野建設の独自ブランド「音楽マンション(R)」シリーズです。

音に関する性能はもちろんのこと、リーズナブルな賃料と快適な住み心地も入居者からの支持を集めています。

また事業性の高さが所有地の活用を検討する方たちにも評価され、現在東京を中心に、埼玉・神奈川・千葉と建築エリアを拡大中です。

■入居に関する相談・仲介は「音楽マンション不動産」が対応

入居に関する楽器演奏愛好家からのご相談には、「音楽マンション(R)」シリーズを専門に取り扱う「音楽マンション不動産」(越野建設グループ)が契約までサポート。

物件の防音・音響性能や住み心地について、建設した会社ならではの詳しい情報を専門スタッフが提供します。

■「音楽マンション(R)」新規6物件概要

※各項目は予定のため、変更となる場合があります。

●Clair Shimura(クレール志村)

・所在地 ：東京都板橋区志村2-2-枝番未定

・交通 ：都営三田線『志村坂上駅』徒歩2分

・構造 ：鉄筋コンクリート造3階建

・戸数 ：13戸

・完成予定 ：2025年11月

・間取り ：1K・1LDK・2K

・演奏可能時間：8:00〜23:00(予定)

クレール志村

● (仮称)赤堤4丁目プロジェクト

・所在地 ：東京都世田谷区赤堤4-11-枝番未定

・交通 ：東急世田谷線『松原駅』徒歩3分

京王線『下高井戸駅』徒歩7分

・構造 ：鉄筋コンクリート造3階建

・戸数 ：10戸

・完成予定 ：2026年1月

・間取り ：1K・1LDK+S・2LDK

・演奏可能時間：8:00〜23:00(予定)

(仮称)赤堤4丁目プロジェクト

● (仮称)渋谷区本町1丁目プロジェクト

※音楽スタジオ併設物件

・所在地 ：東京都渋谷区本町1-58-枝番未定

・交通 ：京王新線『初台駅』まで徒歩6分

・構造 ：鉄筋コンクリート造5階建

・戸数 ：10戸

・完成予定 ：2026年2月

・間取り ：1K・2LDK

・演奏可能時間：8:00〜23:00(予定)

(仮称)渋谷区本町1丁目プロジェクト

●(仮称)ASTILEstudio曳舟プロジェクト

・所在地 ：東京都墨田区東向島3-27-枝番未定

・交通 ：東武スカイツリーライン

『東向島駅』徒歩9分・『曳舟駅』徒歩9分

・構造 ：鉄筋コンクリート造5階建

・戸数 ：18戸

・完成予定 ：2026年3月

・間取り ：1K・1LDK・1LDK+S

・演奏可能時間：8:00〜23:00(予定)

(仮称)ASTILEstudio曳舟プロジェクト

●(仮称)駒込3丁目プロジェクト

・所在地 ：東京都豊島区駒込3-6-枝番未定

・交通 ：JR山手線・東京メトロ南北線

『駒込駅』徒歩3分

・構造 ：鉄筋コンクリート造4階建

・戸数 ：9戸

・完成予定 ：2026年3月

・間取り ：1K・2K

・演奏可能時間：8:00〜23:00(予定)

(仮称)駒込3丁目プロジェクト

●(仮称)王子1丁目プロジェクト

・所在地 ：東京都北区王子1-8-枝番未定

・交通 ：東京メトロ南北線『王子駅』徒歩1分

JR京浜東北線『王子駅』徒歩2分

・構造 ：鉄筋コンクリート造10階建

・戸数 ：71戸

・完成予定 ：2026年3月

・間取り ：1K・2K・2DK・2LDK・3DK

・演奏可能時間：8:00〜23:00（予定）

(仮称)王子1丁目プロジェクト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽器対応賃貸、6物件が東京エリアに2026年春完成予定！越野建設「音楽マンション(R)」 appeared first on Dtimes.