「僕らの上の世代の先輩方は上下関係に厳しいところがあって、良し悪しはともかく、例えばスタジオに入ってきたら大きな声で挨拶をする。先輩方にはお茶をお出しして、ドアの開け閉めも僕らがしてっていうようなことを叩きこまれた、最後の世代なんです」（岩田光央）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

近年、声優業界から失われつつある文化とは……？ 音響監督歴58年、レジェンド的存在である明田川進氏の新書『音響監督の仕事』（星海社）より、ベテラン声優・岩田光央氏との対談パートを一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

失われつつある、アフレコ現場での基本的な礼儀

――『AKIRA』のあとにご一緒された『ミルモでポン！』のことを覚えてらっしゃいますか。

岩田：はい。主役の小桜エっちゃん（小桜エツコ氏）が凄く頑張っていた作品で、僕はインチョという非常にかわいらしい役をやらせていただいて。大人数の現場で、若い子たちがたくさんいるなかで参加した作品でした。

明田川：（ほほ笑みながら）僕はあのとき、非常に助かりましたよ。

岩田：たしか1期の最終話アフレコのときに、なんだか生意気なことを言ってしまいまして……。

明田川：いやいやいや、本当に助かりましたよ。僕が言うよりも効果があったと思います。

――話が見えないのですが、アフレコのときに何があったのでしょうか。

岩田：あの作品には多くの若手たちも参加していたんですが、そのなかに、ものづくりの基本的なところをないがしろにしている人たちがいるなと感じていたんです。僕ら声優は、現場に入った瞬間から集中をきらさず、全力を出して一丸となって作品を作っていくべきなんですけども、それ以前の挨拶や返事などが一部の若手の人たちのなかで欠如しているのではないかと、ずっとモヤモヤしていて……。

しかも、最終話のアフレコが終わってスタッフの皆さんが挨拶をされているなか、当の若手の人たちがそれをニコニコしながら聞いているのが許せなかったんです。音響監督さんがみんなに投げかけているのに、どうして返事をきちんとしないのだろうとか、それに対して明田川さんご本人が鷹揚にかまえられていただけに義憤のようなものが湧きあがったんでしょうね。当時はまだ、ちょっと血気盛んなところもありましたので（笑）。「ちょっと待ってください」と言って、今話したようなことを生意気にも言わせてもらったんです。

――明田川さんがコラムで、「岩田さんがいるだけでスタジオの雰囲気が締まる」と言われていたのは、このことだったのですね。

明田川：「岩田さんはそういうふうに成長してくれたんだな」と思って、ありがたかったですよ。

岩田：当時いちばん気になっていたのは、僕が大それたことを言ってしまったことによって、現場の和を乱してしまったのではないかということで、若手の人が僕の言葉をうけとめてくれたのだろうかとも、ずっと気にかかっていました。

明田川：実際、その後は雰囲気が変わりましたよ。岩田さんが言わんとしたことがみんなに通じたんじゃないかな。

岩田：『ミルモ』は頑張っている若い子もいっぱいいて凄く刺激的な現場だったんですよ。だから言えばよくなると思って、つい思いをぶつけてしまいました。僕自身、若い頃に先輩方からそういう指摘をしていただきましたから。僕らの上の世代の先輩方は上下関係に厳しいところがあって、良し悪しはともかく、例えばスタジオに入ってきたら大きな声で挨拶をする。先輩方にはお茶をお出しして、ドアの開け閉めも僕らがしてっていうようなことを叩きこまれた、最後の世代なんです。

そうしたことが時代とともに合わなくなってきていることも自覚していましたが、それでも基本として守らなくてはならないことは絶対あると思っていまして。

明田川：基本的な礼儀ですよね。

岩田：そこがないがしろになると、現場がおかしくなってくる気がして。今でもベテランの人にたいして「え、それでいいの？」と思ってしまうぐらいの気遣いのなさを見かけることもあって心配になります。……でも、明田川さん。僕は最近そういうことを言えなくなってきちゃったんですよ。

明田川：（笑みをうかべながら）どうして？ 岩田さんは、ちょっとトゲがあるぐらいのシャープさがあったほうがいい気がするなあ。

岩田：（苦笑）。ちょっと前にも同じようなことがあって、僕自身まだ若い気でいましたから、良かれと思って若い後輩に言ったら、ちょっと怖がられてしまいまして……。

明田川：ああー。

「若手ばかりだと、どうしてもサークルのようなノリに…」

岩田：気がついたら僕52歳になっていまして（※取材当時）、たしかに52のおっさんが20代の子にそういうことを言ったら、言われたほうはおそらく相当なショックを受けるのだろうなと。今でいうパワハラじゃないですけど。

明田川：まあ、昔の人がやっていたことが今だとパワハラになるようなこと、いっぱいあったと思いますよ。今はそのままにというわけにはいかないですけど、そうした先輩の言葉があったから礼儀なんかを勉強できた部分もありますよね。今は現場で学ぶ姿勢の強い、熱心な若い人が本当に多くなったと思いますが、礼儀の面ではこのままで大丈夫だろうかと心配になることが多くなってきた気もしますね。

岩田：同感です。自分のいる業界の批判は心苦しいのですけれど……。でもまあ、僕らの世代のときから、同じようなことを言われてきたんですよね。「（芝居に）個性がない」みたいなことも、ずっと言われ続けていて。今はもっと如実にみんな同じようなしゃべり方をしていて、ある意味、芝居の本質を分からないままやれてしまうところがある気がしています。

明田川：大塚明夫さんは、今でもときたま「ここは、こうやったほうがいいじゃない」と現場で言ってくれてありがたいんですよね。そんなふうに言ってもらえると、若い人も嬉しいんじゃないかと思います。

岩田：収録現場での、ベテランと若手のバランスにもよりますよね。若手ばかりだと、どうしてもサークルのようなノリになってしまうといいますか、それだと演じるうえでの刺激も少ないんじゃないかと思うんですよ。例えば、『ONE PIECE』の収録現場だと、大ベテランから若手まで老若男女が勢ぞろいで、もう熾烈なんですよね。もうしびれますし、なんて幸せな現場なんだろうと思います。

明田川：そうだろうなあ。そういうところでもまれて、徹底的に芝居をやることで良い人がどんどんでてくると嬉しいですよね。

岩田：「よーし、あの先輩の鼻をあかしてやろう」と、ああいう現場にいくといまだに燃えてしまいます。そうした楽しさを知ることができる現場が、もっと増えていくといいなと思います。今の現場ですと、仕方がない部分もあるのですけれど、ある意味、芝居の本質を分からないままやれてしまうところがあって、しかもそれで声優として食べられてしまうんですよね。

明田川：僕はコラムのなかで「会話の大事さ」をよく話しています。今多くなってきているゲームやアプリの仕事は、ひとりでセリフを録ることがほとんどですよね。ゲームの仕事だけをやっていると、会話や掛け合いのことを考えなくなってしまう傾向があるのではないかと危惧しています。

〈「私はお金とかじゃなくて、声優になって人を感動させたいんです！」と言ってはいけない理由とは…レジェンド音響監督×ベテラン声優が明かす「生き残る若手声優の特徴」【明田川進×岩田光央】〉へ続く

（明田川 進,岩田 光央／Webオリジナル（外部転載））