「『私はお金とかじゃなくて、声優になって人を感動させたいんです』みたいな寝ぼけたことを言っている人には、『そうじゃないでしょ』と。まずは前提として、声優という職業なんです」（岩田光央）

新人・若手声優が生き残るためには、どんな「心構え」を持つべきか？ 音響監督歴58年、レジェンド的存在である明田川進氏の新書『音響監督の仕事』（星海社）より、ベテラン声優・岩田光央氏との対談パートを一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



声優は「個人事業主」である

――岩田さんは、著書『声優道 死ぬまで「声」で食う極意』を出されていますよね。

岩田：夢見がちな憧れの存在としての「声優」ではなく、「職業としての声優」を目指すための1冊になればと思って出しました。僕自身、社会人としての職業として声優を選んで生きていますし、さらに一般的なカテゴリーでいうと、声優は個人事業主なんですよね。

明田川：たしかに個人事業主だよね。

岩田：声優を目指した時点でもれなく個人事業主がついてくるんです。では個人事業主とはなんなんだということを、声優を目指すのならばみんなもっと理解しないといけないと僕は考えています。「私はお金とかじゃなくて、声優になって人を感動させたいんです！」みたいな寝ぼけたことを言っている人には、「そうじゃないでしょ」と。まずは前提として、声優という職業なんです。そしてプロの声優は人を感動させることが当たり前であって、それができなくちゃお金をもらえない。これからあなたは個人事業主という立場で生きていかなきゃいけないけれど、その覚悟はあるんですか？ と問いたかったんです。

明田川：岩田さんの本が面白いのは、声優を目指している人向けの内容だけではないところですよね。僕が読んできた範囲だと、声優志望者向けの本はだいたい同じことが書かれている印象ですが、岩田さんの本はそこが違っているのがいいなあと思って、当時一気に読んでしまいました。

――明田川さんも声優志望の人から相談をうけることが多いと思います。どう答えられるのでしょうか。

事務所に入っただけで、安心してはいけない

明田川：うーん。僕が「こうやったほうがいいよ」と言ったとおりにやってもなれるとはかぎりませんからねえ。僕個人としては、養成所にいくよりも劇団で苦労したほうがいいんじゃないかなと思うときがあります。多方面にわたって「芝居をやる」ことに徹することができて、しかも舞台は人に見てもらえる表現の場でもある。「そういうことができたほうがいいよ」とは、わりと話すことがあります。もうひとつよく話すのは、事務所に入れたとしても、そこで安心したらダメですよと。そこがスタートなんだからということもよく言います。

岩田：（深くうなずきながら）ほんっとにそうですよね。声優事務所に、預かりや准預かりで入って、もうゴールだと思ってしまう人たちが本当に多くて……。いやいやいや、まだスタートにも立ってないぞと。そこからまずは端役をつかんで、仕事をはじめたところからが、やっとスタートだと思います。会社によってはそうでないところもありますけど、基本、声優業界の事務所は問屋ですから。

明田川：なるほど。

岩田：僕は、事務所を問屋のようなものだと考えています。そのなかで、総合問屋のような青二プロダクションもあれば、何かしらのジャンルに特化した事務所もあって、“商品”である僕ら声優を、どこに売ればいいかが仕事ではないかと。では、その問屋のなかで自分をどの棚においてもらうかってことになりますよね。そのときに、商品として自分のどこが売りで魅力的なのかということを、どれだけ自覚できるかが大事だと思うんです。

今の例えでいいますと、あくまで問屋は卸すだけであって、自分自身の商品価値がなければ卸してもらえない可能性すらある。そこを勘違いしてはいけないと思います。事務所に入って「やった、レールに乗った」と思ってしまう人が多いのは心配になります。これは、専門学校や養成所に入るときも同じことがいえます。無自覚にただ入れば大丈夫だろうと思うのではなく、「声優とはどんな職業なのか」を自覚すれば、おのずと「そこに入って何をやるか」の意味が分かるはずなんですよね。

明田川：学習能力の高い人は、養成所のときから、そのあたりのことをよく分かっていますよね。

岩田：例えば養成所に入って、このままでは自分の商品価値があがらないと感じていたら、明田川さんが言われたように小劇場の舞台でもまれてくるのもいいと思います。こうした自覚は「若いから仕方ない」ではすまされないと僕は思っていて、分かる人は年齢関係なく分かるはずだと考えています。

明田川：僕は、その人のターニングポイントになるようなことをするよりも、その人自身が自分で何かを見いだして、どんどん変化して成長していく過程を見るのが好きなんですよ。

【プロフィール】

明田川進（あけたがわ・すすむ）

音響監督。1941年東京生まれ。株式会社マジックカプセル会長、日本音声製作者連盟理事。専修大学経済学科在学中の63年に虫プロダクションに入社し、67年に『リボンの騎士』で音響監督デビュー。虫プロ退社後、グループ・タックの設立に参加し、サンリオ映画部などを経て、自身が設立したマジックカプセルでの業務を本格的にスタートさせる。日本のアニメ黎明期から音の現場に携わり続け、音響監督を手がけた作品は『AKIRA』『銀河英雄伝説(OVA版)』『カスミン』『グイン・サーガ』など多数。

岩田光央（いわた・みつお）

声優。青二プロダクション所属。主な出演作に、『AKIRA』（金田役）、『ONE PIECE』（イワンコフ役）、『ドラゴンボール超』（シャンパ役）、『EDENS ZERO』（モスコ役）、『呪術廻戦』（伊地知潔高役）など。著書『声優道 死ぬまで「声」で食う極意』（中央公論新社刊）。

