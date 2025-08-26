TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

·ã¤·¤¤¤»¤­¤¬Â³¤¯¡ÖÉ´Æü¤»¤­¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¿ô¤¬Á°¤Î½µ¤«¤éÈ¾¸º¤·¡¢1506¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÉ´Æü¤»¤­¡×¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¤»¤­¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç2¡Á3½µ´ÖÂ³¤¯´¶À÷¾É¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆý»ù¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤È½Å¾É²½¤·¡¢»àË´¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´Æü¤»¤­¡×¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1506¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤Î3211¿Í¤«¤éÈ¾¿ô°Ê¾å¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

É´Æü¤»¤­¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢6·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢Ëè½µ3000¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1000¿ÍÂæ¤Ï5·î°ÊÍè¤Ç¤¹¡£