歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。デビューから10000日という節目を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 デビュー10000日 ファンに感謝 「カウントしてくれたのが凄い」「自分では気付けなかった！」



浜崎さんは、「デビューから今日で10000日だそうで(カウントしてくれたのが凄い...自分では気付けなかった！)」と投稿し、驚きの声を上げています。







投稿された画像では、金色の華やかな衣装に身を包んだ浜崎さんが、青いカーテンに囲まれたステージでポーズを取っています。背景には多くの光が輝き、「THE DEBUT ANNIVERSARY DAY 10000th」と大きく表示され、特別な記念日を祝う雰囲気が漂っています。







また、英語でのメッセージも添えられており、「I love you guys so very much No words can express this feelings...Can't wait to reunite at the Hangzhou」（みなさんをとても愛しています。この気持ちは言葉では表現できません...杭州で再会できるのを楽しみにしています）と、中国・杭州でのイベントを示唆しています。







ハッシュタグには「#デビュー10000日記念日」「#一万日の誕生日」「#見当もつかない長さだけど」などが添えられ、この特別な節目に対する感慨深い思いが表現されています。







さらに浜崎さんはハッシュタグで、自身のキャリアの長さに改めて驚いた様子も伝えています。「#今朝アップしたエイネ初出演の動画が」「#2003年スタートだったから」「#自分でもびっくりしていた」と綴り、「#22年前ですって」「＃わたしもう100歳の気持ち」とユーモアを交えて感想を述べています。







この投稿に、「デビュー10000日、おめでとう」「デビューからあゆを見てますが､もうそんなに経ったんだなって思います」「10000日、本当に驚異的な数字ですね!!」「10000日浜崎あゆみで居てくれて本当に本当にありがとう」「毎日元気をくれてありがとう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】