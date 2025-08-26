「巨人、正念場」「今季絶望的」「手痛い離脱」──。23日のDeNA戦でのクロスプレーで右手中指を負傷した甲斐拓也（32）の骨折が判明すると、メディアには悲観的な言葉が並んだ。

16日には5月に左肘靱帯損傷の大けがをした主砲の岡本和真が102日ぶりに一軍復帰し、22日には腰痛で戦列を離れていた吉川尚輝も約1カ月ぶりに一軍へ戻ってきた。13ゲーム差で首位を行く阪神猛追はともかく、2位死守に向けてようやく陣容が整ったと思った矢先、今度は正捕手のアクシデントだ。

阿部慎之助監督は「チームにとっても痛いけど……やるしかない」と声を沈ませたが、他球団スコアラーはこう言った。

「骨折は気の毒ですが、戦う側からすれば、甲斐より岸田（行倫）がマスクをかぶった方が手ごわいのは確かです。甲斐の先発出場はここまで、チームトップの64試合。FAで獲得したこともあり、阿部監督が優先起用してきた。リーグトップの守備率.998（失策1）は立派ですが、その他のデータでは岸田に大きく後れを取っている。例えば盗塁阻止率は甲斐の.243に対して、岸田は驚異の.524。被本塁打数もリーグワースト2位の45本を許している甲斐に対し、岸田は23本。先発出場数が岸田は41試合と少ないとはいえ、甲斐の持ち味である強気なリードがかえって、配球を絞りやすいというデメリットにもなっていました」

データでは岸田の方が上

捕手としての被打率も甲斐の.299に対し、岸田は.202。先発出場した際のチームの勝敗を比較しても、甲斐は30勝33敗1分けで借金3、逆に岸田は22勝17敗2分けで貯金5をつくっているのだ。ここまでの打撃成績でも、甲斐の打率.260、4本塁打、20打点に対し、岸田は.280、5本塁打、27打点と上回っている。

ソフトバンクの正捕手として3度のリーグV、4度の日本一という甲斐の圧倒的な経験値は、過熱する今後のCS争いで大きな武器になっただろうが、「経験値という意味では、甲斐に代わって一軍昇格した36歳のベテラン小林（誠司）も、十分な経験を積んでいる。小林が岸田をバックアップすれば、甲斐離脱の影響は最小限に済むと巨人ベンチも思っているのではないか。逆に岸田が主戦となることで、データ上は巨人に追い風が吹くことになるかもしれません」とは、前出のスコアラーである。

2位の巨人は3位のDeNAに2.5ゲーム差に迫られ、4位の広島が5.5ゲーム差、5位の中日が6ゲーム差で追ってくる展開だ。「正捕手岸田」が2位を死守する巨人の切り札になるか。

そんな巨人で、いま崖っぷちに立たされているのが坂本勇人だ。自ら引き際を選べる立場とはいえ、引退の足音はすぐそこまで迫っている。いったい今、坂本に何が起きているのか。起死回生を果たした田中将大との“決定的な差”とは何か。

