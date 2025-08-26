¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡×À¤³¦¤¬ÃíÌÜ ¹áÀî¸©¤ÎÌ¾·úÃÛ ¡ÈÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡É¡¡²òÂÎ¤«ºÆÀ¸¤«¡¡Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬²òÂÎÈñ10²¯±ß¡ÈÉéÃ´¤Ê¤·¡ÉºÆÀ¸·×²è¤ò¸©¤ËÄó°Æ 26Æü²ñ¸«¤Ø¡Únews23¡Û
¡È¥¢¡¼¥È¸©¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹áÀî¸©¡£¹â¾¾»Ô¤Ë¤Ï¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë²òÂÎ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²òÂÎ¡×¤«¡ÖºÆÀ¸¡×¤«¡Ä¡£Ì¾·úÃÛ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡¢ºÆÀ¸¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
À¤³¦ÃíÌÜ¡ÈÌ¾·úÃÛ¡É ²òÂÎ¤«ºÆÀ¸¤«
¤Þ¤ë¤ÇÁ¥¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²°º¬¤ÎÎ¾Ã¼¤ÏÂç¤¤¯¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥¢¡¼¥È¸©¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹áÀî¡£¤½¤Î¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ëµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¡¢1964Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¤«¤é¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¹áÀî¸© ÃÓÅÄË¿ÍÃÎ»ö¡Ê7·î22Æü¡Ë
¡Ö²òÂÎ°Ê³°¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸©¤ÏÌó10²¯±ß¤Î¸øÈñ¤ò¤«¤±¤Æ²òÂÎ¤ò·èÄê¡£
°ìÊý¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Ï·úÊª¤ÎÊÝÂ¸¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯°ÕÌ£¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·úÊª¤ò»Ä¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤«¤é¤â¡Ä
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ÎÃ²´ê½ñ¤è¤ê
¡Ö¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È·ÐºÑÅª¸¶Æ°ÎÏ¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
20À¤µª¤Î·úÃÛ°ä»º¤ÎÊÝÂ¸³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹ñºÝ³Ø½ÑÁÈ¿¥¤Ï¡¢¸©¤òË¬¤ì¡¢ºÆ¹Í¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
DOCOMOMOJapan òÍºäÅ°ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ÊÊÝÂ¸¤¬¡Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿°Æ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¡£ÅìµþÅÔÄ£¼Ë¤ä¹Åç¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òÀß·×¤·¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á¥¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤¹¡£²°º¬¤ò¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¡¢Ãì¤Î¤Ê¤¤¹¤¤¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2014Ç¯ÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤ËÊÄ´Û¡£Íø³èÍÑ¤ÎÊýºö¤â¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤º¡¢¸©¤Ï²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²òÂÎÈñ10²¯±ß¡ÈÉéÃ´¤Ê¤·¡ÉºÆÀ¸°Æ
¹â¾¾»Ô¤Ë½»¤à·úÃÛ²È¤ÎÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¡£ÂÎ°é´Û¤ÎÊÝÂ¸¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤ÏÇÑÔÒ¤È¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤¬¡×
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¡£ÂÎ°é´Û¤òºÆÀ¸¤¹¤ë·×²è¤ò¸©¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡£3³¬¤Î¼õÉÕ¡£¤¢¤È¤Ï¥«¥Õ¥§¡×
¸©¤«¤é·úÊª¤ÈÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë°Æ¤Ç¤¹¡£Ç¯´ÖÌó1²¯±ß¤«¤é3²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö1³¬2³¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼ý±×¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤È¡¢¸©Ì±¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸²½¸òÎ®»ÜÀß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë½é´üÅê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë30²¯±ß¤«¤é60²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´û¤ËÄ´Ã£¤Î¤á¤É¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸©¤Ï²òÂÎÈñÍÑ¤Î10²¯±ß¤òÉéÃ´¤»¤º¡¢¤à¤·¤íÇäµÑ±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·×²è¤Ç¤¹¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÌ±´Ö¤¬¼«Ê¬¤é¤Ç¤ª¶â½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÄó°Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Ê¤¼µÄÏÀ¤â¤»¤º¤ËÌçÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¡×
ºÆÀ¸·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¹áÀî¸© ÃÓÅÄË¿ÍÃÎ»ö¡Ê18Æü¡Ë
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
¸©¤¬²òÂÎ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡£¤½¤ì¤ÏÂÎ°é´Û¤ËÌÌ¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Î¶ÛµÞÍ¢Á÷Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤é¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡È·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÉ¾²Á½ñ¤ò¸©¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¹áÀî¸© ÃÓÅÄË¿ÍÃÎ»ö
¡Ö·üÇ°¤µ¤ì¤ëÆî³¤¥È¥é¥Õµé¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÝ²õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
²òÂÎ¤«¡¢ºÆÀ¸¤«¡£¹áÀî¸©Ì±¤Ï¡Ä
¹áÀî¸©Ì±
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¤·¤Æ¤ÊÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê´°À®¤«¤é¡Ë60Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡Ä¤â¤¦¤ä¤Ã¤Ñ¤·²òÂÎ¤Î»þ´ü¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ö¾ì½êÅª¤Ë¤âÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²òÂÎ¤Ê¤ó¤Æ¤ª¶â¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤é¤Ï¸©¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¹áÀî¤ÎÊ¸²½¤ÎÁÃ¤Ë°ì¤ÄÊª¤ò»Ä¤½¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸©¤ÏÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¸©¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£¸©Ì±¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤«¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÆÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²òÂÎ¤«ºÆÀ¸¤«¡ÄÈ½ÃÇÇ÷¤ë
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹áÀî¸©¤Îµì¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¹áÀî¸©¤È¤·¤Æ¤Ï²òÂÎ¹©»ö¤òÃ´¤¦¶È¼Ô¤ÎÆþ»¥¤ò9·î2¡Á4Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²òÂÎ¤«ºÆÀ¸¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½ä¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
