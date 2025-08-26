日本高野連が発表したU18W杯（9月5日から沖縄県で開催）に参加する高校日本代表20人で、特に鼻息の荒い選手がいる。

今夏の甲子園組以外から選出されたのは5人。

そのうち投手では、大阪桐蔭の最速149キロ右腕・中野大虎（3年）が選ばれた。

パ・リーグのスカウトがこう言う。

「ドラフト上位候補とされる大阪桐蔭の同期でダブルエースの森陽樹が、プロ志望を明言しなかったのに対し、中野が大阪大会敗退後に『プロ一本』とキッパリ言ったのは好感が持てる。名門の主将を張った気合と根性はプロ向きと評価されている。ただ、MAXが140キロ台で球威に欠け、投球フォームやリズムが単調なため、相手が怖さを感じないと評価が分かれている。現状、下位指名か育成とする球団もありますが、U18W杯で大活躍すれば、評価が上がる可能性はあります」

U18メンバーの中でエース格は、健大高崎の158キロ右腕・石垣元気（3年）だ。

「高校ナンバーワン投手の呼び声高い石垣でさえ、今夏の戦いで評価を落とした。今春のセンバツ前に左脇腹を痛めた影響もあって、夏の群馬大会（5回）と甲子園初戦（2回）を合わせ、3試合で計7回しか投げず、全てリリーフ。プロに完調をアピールする前に甲子園から姿を消してしまった。夏の大会前の練習試合以来、先発していないし、長いイニングを投げる姿をしばらく見ていない。ドラフト1位候補であっても、現状は外れ1位を含めた12人に入るかどうか。本人は投げたくてウズウズしているそうですし、U18で最終確認することになります」（前出のスカウト）

横浜の二刀流・奥村頼人（3年）もしかりだ。

「神奈川大会の準決勝で2発。決勝の宿敵・東海大相模戦での1発で打者としての評価を高めた。ただ、甲子園で投手としては、2回戦の綾羽戦で打者1人。敗れた準々決勝の県岐阜商戦で五回途中から3番手として6回3分の1を投げて4失点。『もっと投げたい』と漏らしていた奥村は、投手としては不完全燃焼に終わった。U18では、投手としてプロにアピールしたいところです」（高校野球関係者）

いずれもプロ志望を明言しているドラフト候補3人にとって、甲子園よりU18の方が大事な大会になるかもしれない。

ところでスカウトは甲子園球児のどんなポイントをチェックしているのか。元日本ハムGMで大谷やダルの獲得に携わった山田正雄スカウト顧問が徹底解説してくれた。

