À¯ÉÜ¡¢¡Ø½üÀ÷ÅÚ¡Ù¤ÎÊ¡Åç¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¹©ÄøÉ½¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¡2030Ç¯º¢¤«¤é¸õÊäÃÏÁªÄê¤ÎÄ´ºº³«»Ï
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å5Ç¯´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¹©ÄøÉ½¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö(Ãæ´ÖÃùÂ¢³«»Ï¸å)30Ç¯°ÊÆâ¤ËÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¹©ÄøÉ½¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤´¤í¤«¤éÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤Î½üÀ÷ÅÚ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¸õÊäÃÏ¤ÎÄ´ºº¡¦ÁªÄê¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤¬1kgÅö¤¿¤ê8000¥Ù¥¯¥ì¥ë°Ê²¼¤Î½üÀ÷ÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ»Ï©¹©»ö¤Ê¤É¼ÂÍÑÅÓ¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¤á¤É¤òÎ©¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯½©¤´¤í¤Ë´Ä¶¾ÊÆâ¤ËÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÇ½ª½èÊ¬¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¡¢¸õÊäÃÏÁªÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÄø¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
