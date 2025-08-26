「胸がキュイン」大谷翔平の45号を見届けた“元人気アイドル”　現地観戦で「 あー余韻が凄い！！！」

大谷の45号を元人気アイドルが見届けた(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月24日に行われたパドレス戦で4戦ぶりとなる45号ソロを放ち、敵地のファンを騒然とさせた。

【画像】見た！大谷翔平の45号！ 元モー娘。のリーダーが現地観戦 実際の投稿

そのペトコパークの1塁側スタンドでは、元モーニング娘。のリーダーであり、女優・タレントとして活動する新垣里沙さんが観戦。自身のインスタグラムでその様子を投稿した。

新垣さんは大谷のユニフォームを着用し、キャップを被り、ショルダーバッグを肩にかけた姿の自身の写真を添え「初めてのサンディエゴでドジャース観戦！現地の雰囲気も最高で鳥肌何回立ったのかな？というくらい大興奮！！」と綴った。