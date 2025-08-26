「胸がキュイン」大谷翔平の45号を見届けた“元人気アイドル” 現地観戦で「 あー余韻が凄い！！！」
大谷の45号を元人気アイドルが見届けた(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月24日に行われたパドレス戦で4戦ぶりとなる45号ソロを放ち、敵地のファンを騒然とさせた。
【画像】見た！大谷翔平の45号！ 元モー娘。のリーダーが現地観戦 実際の投稿
そのペトコパークの1塁側スタンドでは、元モーニング娘。のリーダーであり、女優・タレントとして活動する新垣里沙さんが観戦。自身のインスタグラムでその様子を投稿した。
新垣さんは大谷のユニフォームを着用し、キャップを被り、ショルダーバッグを肩にかけた姿の自身の写真を添え「初めてのサンディエゴでドジャース観戦！現地の雰囲気も最高で鳥肌何回立ったのかな？というくらい大興奮！！」と綴った。
「そして生で見る迫力に胸がキュインとなって 涙もちょちょぎれ 大谷選手のホームランも見られて感動 選手たちのオーラ凄すぎた！！贅沢な試合を観戦させていただきました あー余韻が凄い！！！」と、現地観戦で大興奮した様子だった。
大谷はこの試合で4打数1安打1打点2得点の成績で、最終打席で45号を放ち、ヤジを飛ばしていたというパドレスのユニフォームを着た男性とハイタッチをする姿も話題となった。チームは8−2で勝利し、地区優勝マジック「31」が点灯している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。