大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間25日のパドレス戦の九回に松井裕樹（29）からリーグトップタイの45号本塁打を放った。

同地区のライバルとはこの日がレギュラーシーズン最終戦。チームは前日まで2連敗、ナ・リーグ西地区首位の座を明け渡していた。大谷はここまで10打数無安打と精彩を欠き、七回の4打席目はセーフティーバントを試みたほど。ロバーツ監督から再三、「スイングが大きい」と苦言を呈されたこともあり、最近は2ストライクと追い込まれたときはスイングをコンパクトに。セーフティーバントは失敗したとはいえ、3年連続本塁打王のかかったスラッガーが勝利のために何としても出塁したいという意欲をムキ出しにしたのだ。

大谷は本来、パワーヒッター。人より速い球を投げて、人より打球を遠くに飛ばしたいと考えている。

球宴前日のホームランダービーは「現行のルールだと難しいので、いまのところチャンスはないかな」と不参加。どういうルールなら出たいかと聞かれると、「それは僕が決めることではないので」と言いながら「個人的には飛距離にフォーカスしても面白いかなと思います」と続けた。打球を遠くに飛ばす自信があればこそだろう。

技術よりまずは筋力を優先

以前の日刊ゲンダイのインタビューで「160キロの速球を投げても打者に当てられているが」と問うと、「自分のスイングをした中で当てられるかどうか。みな軽打してくるので、コツコツコツコツくれば、速くても当たるかなと。打者のタイミングさえ押し込めていればファウルになるので、2ストライクに追い込めば、フォークなりスライダーなり真っすぐなりで三振は取れると思う」と答えた。何より速い球を投げることにこだわりがあるのだ。

速い球を投げ、打球を遠くに飛ばすため、技術以前に優先したのが筋力をつけることだった。

「例えば小学校低学年の子が950グラムの木製バットで、きちんとしたスイングができるかといえば、そうじゃない。この重量を扱ううえで、スイングスピードを維持したまま正確にコンタクトするには筋肉、筋力がないとできないこともある。僕は特に体も大きいですし、身長もあって、手も長いので、ますますないとキツいかなと」と話したことがある。

2023年のWBCでは、大谷が試合後の筋トレで500ポンド（約227キロ）を何度も軽々と持ち上げていたという。その姿にヌートバー（27=カージナルス）は仰天していた。大谷が速い球を投げ、打球を遠くに飛ばせるのは、激しい筋トレによって強靱な肉体を維持しているからなのだ。

メジャーでも飛び抜けたパワーを持つ大谷が、時と場合によってスイングをコンパクトにするどころか、セーフティーバントも辞さないのだから、今世紀初のワールドシリーズ連覇へ向けた決意はハンパじゃない。

◇ ◇ ◇

