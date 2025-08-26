ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¢¹©Æ£ÍÚ¡õÃÝÆâ¼ëè½¤È¹á¹ÁÎ¹¹Ô¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤Ë¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¹¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼
8·î25Æü¡¢ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¹©Æ£ÍÚ¡¢ÃÝÆâ¼ëè½¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¹©Æ£ÍÚ¡¢¸µ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ÎÃÝÆâ¼ëè½¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹á¹ÁÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹á¹Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¿©¤Ù¤¿¡¼¤¤¡ª¤·¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿ÍÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹©ÄøÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤Î2¿Í¤È¹Ô¤±¤¿¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡¼¡×¤È¡¢Î¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö#²¿¸Ä¤â¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë #Á´Á³2¸Ä¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è #¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö#2¸Ä¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤± #¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤³¤Î¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¹©Æ£¤ÈÃÝÆâ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÎÉ¤»þ´Ö¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2011Ç¯9·î¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î10´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¡£2024Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç24 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½© WE CAN DANCE !¡ÁBlå Eld¡ÁÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ FINAL¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê