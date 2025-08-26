IVE・ウォニョン、入隊!?可愛すぎる軍服姿が話題、厳しい訓練に「ここタクシー捕まりますか？」

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがデビュー後初めて軍服を着て登場した。

【写真】ウォニョン、キックインセレモニーで“露出衣装”

去る8月25日、YouTubeチャンネル「転科者」にはウォニョンが出演する動画が先行公開された。

「転科者」のMCでボーイズグループEXOのメンバー、カイは「今日は農村体験？何をしにここに来たのか」と尋ね、「夏休み特別編第3弾で同伴入隊したいという方がいる」という制作スタッフの言葉に戸惑う表情を浮かべた。

（写真＝YouTubeチャンネル「転科者」）ウォニョン

まもなくウォニョンが軍服を着てサプライズ登場し、「私と同伴入隊するの良くないですか？」と尋ねた。

その後、動画では、ウォニョンが遊撃訓練をする姿が公開された。彼女は厳しい訓練に「来ようと言って、申し訳ありません」と叫んだ。「今日だけ負けてくれない？」と尋ねた彼女は、結局「ここタクシー捕まりますか？」と言って、笑いを誘った。

なお、ウォニョンが出演する同伴入隊編は来る8月28日に公開される予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。