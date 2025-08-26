好き＆行ってみたい「日本三名泉」ランキング！ 2位「有馬温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月20日、全国10〜60代の男女205人を対象に、「日本の三大名湯」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい『日本三名泉』」ランキングの結果をご紹介します。
「日本三名泉」とは、室町時代の僧侶「万里集九（ばんり しゅうく）」と、江戸時代の儒学者「林羅山（はやし らざん）」によって選定されたとされる、日本を代表する3つの名湯のこと。有馬温泉（兵庫県）、草津温泉（群馬県）、下呂温泉（岐阜県）の3つが、歴史・格式・湯治効果において高い評価を受け、現代まで語り継がれています。
レトロな温泉街や高級旅館が並び、金泉・銀泉という2種類の湯が楽しめるのも魅力。関西圏からのアクセスも良く、週末の小旅行にも人気です。
回答者からは「太閤秀吉が愛した温泉地としても有名で、近年秀吉の湯殿跡も発見されており、京阪神の奥座敷として親しまれているからです」（60代女性／愛知県）、「金の湯・銀の湯に入ってみたい」（50代男性／徳島県）、「有馬温泉は、関東にいる人からすると超有名なところなので、褐色色の温泉湯につかってみたいと思っています」（60代男性／千葉県）、「昔から大好きな温泉。日帰りでも楽しめる」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
標高約1200mに位置し、冬はスキー、夏は避暑地としても楽しめるため、年間を通じて観光客が絶えません。温泉も観光も満足できる温泉地です。
回答者からは「草津か箱根かで悩んだ挙句、行けなかったから」（40代女性／秋田県）、「湯もみが有名なスポットですし、観光で訪れるのに最適だと思います。連日多くの観光客が訪れていますし、温泉街の雰囲気と景色も素晴らしいので行ってみたいです」（30代男性／福岡県）、「湯畑を見たい」（40代男性／神奈川県）、「混ぜ湯が気になる」（20代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
