俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月25日、自身のInstagramを更新。新たな家族を紹介し、そのかわいらしさに注目が集まっています。（サムネイル画像出典：桐谷美玲さん公式Instagramより）

【写真】桐谷家に加わったかわいい家族の姿

「きゃー　やっぱり可愛すぎる」

「我が家の新入り」と題し、写真を1枚載せている桐谷さん。つぶらな瞳がかわいらしい「ブラウンマールのトイプードルちゃん」です。「(くれお)ぱとらの妹、(小野)こまち」とのこと。ふさふさの毛並みも魅力を引き立てています。

俳優の大政絢さんは「こまちちゃん、早く会いたいー」とコメントし、「すくすく育ってるからbabyのうちに会ってー」と返す桐谷さん。ファンからは、「きゃー　やっぱり可愛すぎる」「綺麗な色合いで珍しい」「美玲ちゃんが飼い主だからきっと楽しくて甘やかしてくれるよー！！」「え〜めっちゃ可愛い　毛の色がオシャレだね」「上目遣い笑」「素敵なファミリーの一員さんだね」と、絶賛の声が多数寄せられました。

「Happy Birthday ぱとら」

13日には「Happy Birthday ぱとら」と、愛犬の14歳の誕生日を報告していた桐谷さん。今後は、“姉妹”として家族の一員になったこまちちゃんとの仲良しショットも見られるのでしょうか。楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)