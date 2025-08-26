NEXZ¡¢Á´¹ñ15ÅÔ»Ô18¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±5Ëü¿ÍÆ°°÷¡ª¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÎÞ¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ú¼Ì¿¿13Ëç¡Û
JYP¤È¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óŽ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØNizi Project Season 2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëŽ¥¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× NEXZ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEXZ¡¢¡ÖM¥¹¥Æ¡×½é½Ð±é¤¬ÏÃÂê
JYP¤¬¡ÈStray Kids¡É°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØNizi Project¡Ù½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈNiziU¡É¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔË¾¤ÎJapan 2nd EP¡ØOne Bite¡Ù¤ò7·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Billboard JAPAN½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖTop Albums Sales¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÁ¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNEXZ LIVE TOUR 2025 ¡ÈOne Bite¡É¡×¡Ê15ÅÔ»Ô18¸ø±é¡Ë¤ò´°Áö¡£8·î20Æü¡¦21Æü¤ÎÂçºå2days¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë ¡ÈSimmer¡áÊ¨ÆÀ£Á°¡É ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Ä¾ìÆâ¡£ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñ¾ì¤òÀú¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØSimmer (Japanese Ver.)¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤Ê¤êÇúÈ¯¡£¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬³°¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀ©¸æÉÔÇ½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ÈÌÀ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇË×Æþ´¶¤ò±é½Ð¤·¤ÆÁá¡¹¡¢½øÈ×¤Î3¶ÊÌÜ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿·¶Ê¡ØOne Bite¡Ù¤òÈäÏª¡£ÇØ·Ê¤ÎLED¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¶µðÂç¤ÊÆîµþ¾û¤Èº¿¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ÊÀÅ¤±¤µ¤«¤é¡¢´¶¾ð¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤µ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð18.4ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È±Ô¤¤¥é¥¤¥à¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡ØOne Bite¡Ù¡£ ÉñÂæ±é½Ð¤È¶¦¤Ë°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤NEXZ¤Î¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¤È¿·À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¥¤»ÉÕ¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢MC¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°¦ÕÈ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯È¯´ø¡£NEX2Y¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿´ë²è¥È¡¼¥¯¤âÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¡ØBecause of you (Japanese Ver.)¡Ù¡ØSlo-mo¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âEP¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØNizi Project Season 2¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²ÝÂê¶Ê¡ØMiracle¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØRide the Vibe (Japanese Ver.)¡Ù¡ØKeep on Moving¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚStray Kids¡¦HAN(3RACHA)ºî»ì¤Î¡ØRun With Me¡Ù¤Ê¤É¡¢´ËµÞ¤ËÉÙ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡ØRun With Me¡Ù¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿SO GEON¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ËÜÊÔºÇ¸å¤Ï¡¢TOMOYA¡¦HARU¡¦HYUI¤¬½é¤á¤Æºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿NEXZ¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡ØNext Zeneration¡Ù¤ÇÄù¤á³ç¤ê¡¢¡ÖNext Zeneration¡×¤Î²£ÃÇËë¤òÇØ¤Ë¼¡À¤Âå¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ê¡ÈÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¡É¤ÎµÇ°Æü¤ò½Ë¤¦±é½Ð¤¬Â³¡¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤ä¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¿·¶Ê¡ØOne Day¡Ù¤ò²Î»ì±ÇÁü¤È¶¦¤ËÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«NEX2Y¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï´ÑµÒ¤È¥¢¥«¥Ú¥é¤ÎÂç¹ç¾§¡£²ñ¾ì¤Ïå«¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÎÞ¤È´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ15ÅÔ»Ô18¸ø±é¤Ç5Ëü¿ÍÄ¶¤òÆ°°÷¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤àÁ´20¶Ê¡¦Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ»Ì©¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´°Áö¡£NEXZ¤Ï¡È¼«Í³¤ÊÀ¤³¦¡É¤ò¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î30Æü¿¼Ìë0»þ26Ê¬¤«¤é¤Ï½é¤Î´ØÀ¾ÆÃÈÖ¡ØNEXZ¤ÈCafe¤Ø¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤¬4½µÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ÎÈà¤é¤¬Âçºå¤Î¿Íµ¤Cafe¤ò½ä¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£²Ã¤¨¤ÆÍÌ¾Å¹¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ SNS¤äTVer¤Ç¤Ï½é²óÊüÁ÷Á°¤«¤é¸ÂÄê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤â¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿8·î31Æü¤Î¡Öa-nation 2025¡×¤ä10·î6Æü¤Î¡ÖLemino MUSIC FES¡×½Ð±é¤Ë¤è¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¿·ÈÖÁÈ¡ØNEXZ¤ÈCafe¤Ø¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯NEXZ¡£
Japan 2nd EP¡ØOne Bite¡Ù¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ®¸ù¤ò·Ð¤Æ¡¢NEXZ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÈOne Bite¡á¤Ò¤È¥«¥Þ¤·¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£