アンカー・ジャパンは、新型USB急速充電器「Anker Nano Charger（35W、Built-In巻取り式USB Type-Cケーブル）」を発売した。価格は4990円。初回セールとして1500個限定で20％オフクーポンが用意される。

「Anker Nano Charger（35W、Built-In巻取り式USB Type-Cケーブル）」は、アンカーのUSB急速充電器では初となる巻取り式USB Type-Cケーブルを内蔵したモデル。最大70cm まで長さを調整でき、約2万回の巻取りと折り曲げに耐える高耐久設計とのこと。

巻取り式USB Type-Cケーブル1つとUSB Type-Cポート1つを備え、最大35W出力に対応している。大きさは約61×48×30mm、重さは約110g。1秒あたり約80回の温度管理機能と過電圧保護やショート防止機能で接続端末を保護する「ActiveShield 3.0」を搭載する。

カラーバリエーションは、発売時はブラックのみで、ホワイトは順次発売される。

ブラック

ホワイト

発売を記念し、数量限定で20％割引セールが実施される。各色あわせて1500個限定。Amazonとアンカージャパン公式オンラインショップで20％オフクーポンを使用する。