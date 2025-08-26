「月曜から夜ふかし」マツコ＆村上信五、体調不良で欠席 MC不在で前説芸人が進行
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22：00〜）が8月25日に放送された。MCである2人が欠席のまま放送が進行した。
【写真】「夜ふかし」進行務めた前説芸人
この日の放送では、冒頭でセットが映し出されるも2人の姿は見当たらず。「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため本日はMC不在でお送りします」というテロップとナレーションが流れた。また「次回、状況は2人からご説明させていただきます」と説明。そして、同番組の前説（観客に向けた番組の説明）を担当しているお笑いコンビ・ダンシングヒーローが登場し、「それではいきましょう」とコーナーのタイトルを読み上げ、番組はスタートした。
マツコは同月、腰の亜脱臼のため、自身が月曜日のコメンテーターを務める情報番組「5時に夢中！」（TOKYO MX／毎週月〜金曜17：00〜18：00）を欠席。18日には、同番組にて復帰する姿を見せていた。村上も24日、テレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」（毎週日曜よる11：15〜）を体調不良で欠席していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆「月曜から夜ふかし」MC2人が欠席
