「ドジャース−レッズ」（２５日、ロサンゼルス）

試合前の始球式をＢＴＳのＶ（ブイ）が務めた。捕手役の山本由伸投手を相手に、左腕から力強いノーバウンド投球を繰り出すと、スタジアムの黄色い歓声がさらにヒートアップ。まるでコンサート会場のような普段とは異質な雰囲気に包まれた。投球後はマウンドと本塁の中間で山本からボールを返されハグ。２人は言葉を交わした後、記念撮影に応じた。

Ｖはジーンズにドジャースのユニホーム姿。背番号７に「Ｖ」の名前が記された。

Ｖがグラウンドに姿を見せると、スタンドから大歓声。ＢＴＳのヒット曲「ＦＩＲＥ」「Ａ Ｂｒａｎｄ Ｎｅｗ Ｄａｙ」などが場内に流れる中で、ドジャースの三塁側ベンチ前で投球練習し、ウオーミングアップで１球投げるごとに歓声が起こった。その後、フィールドに姿を見せた同じ左腕のカーショーとハグした後、言葉を交わした。

Ｖはドジャースの試合前練習時にもグラウンドに現れ、ベンチで大谷翔平投手と笑顔で握手、ハグした後に記念撮影。韓国系米国人のエドマンと交流したり、グラスノーからボールの握りを指導されたりする場面もあった。スタンドにはＶのうちわや、シンボルカラーである紫のアイテムを手にするファンが歓声を送り、Ｖも手を振って応じた。