ランダムミッション発生！0歳&2歳児のお風呂タイムはハプニングの連続｜二人育児のキロク#27【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第27話をごらんください。

毎日、あわただしく子ども2人をお風呂に入れる、マキノさん。へうくんの月齢が上がるにつれ、ハラハラすることも増え始めます…。

©warabeams

©warabeams

子ども2人を同時にお風呂に入れるため、試行錯誤の毎日。落ち着いてお風呂に入るのは、まだまだ先になりそうですね。

©warabeams

©warabeams

赤ちゃんは予測不能な動きをするため、目が離せませんよね。マキノさんが工夫しながら、子ども2人をお風呂に入れている様子が伝わります。

©warabeams

©warabeams

お風呂上がりは、へうくんのミルクタイムや保湿など、やることがまだまだたくさんあります。

©warabeams

©warabeams

子どもが小さいうちは、ゆっくり湯船につかるひまもありません。マキノさんは、2人が成長したことで、かなり楽になったそうです。



今、子どものお風呂で大変な思いを抱えるママにとって、希望を感じることができるエピソードですね。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

©warabeams

©warabeams

©warabeams

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）