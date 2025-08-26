オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が24日に配信されたABEMA「Girl or Lady シーズン2」に出演。妻の年齢を明かす一幕があった。

同番組は、結婚相手を探している20代と30代の女性が2週間の期間に、運命の相手を見つける婚活リアリティー番組。冒頭のトークで女優平祐奈が「私、今年27になる歳なんですけど、結婚ラッシュだと思います。周りが。私もめちゃくちゃ結婚願望あるんですけど、確かに“もうその歳なんだ”と思って…。ちょっとびっくりしてます。自分でも」と話した。

すると、藤森が「うちの妻と同じ年…」と笑いながら明かした。タレントの若槻千夏や平らは「え〜！」などと驚きの声をあげた。タレントのアンミカが「今いくつですか？」と聞くと、藤森は「私ですか？42歳です」と返答。若槻が「“ガール”と結婚してるんですか？」と突っ込むと、藤森は「私ね、“ガール”と結婚してるんです」と答えた。

藤森は昨年5月、元タレントでスポーツインストラクターの一般女性と結婚したことを発表した。同4月に婚姻届を提出したという。同11月には第1子女児が誕生している。