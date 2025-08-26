ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」にプレイステーションブースを出展することを発表した。

今年のプレイステーションブースでは、試遊タイトルとして「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」 や「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」など、今後プレイステーション 5で発売予定の新作をいち早く体験することができるほか、併設ステージでの開発者トークイベントや様々な展示など、プレイステーションに関する多彩な体験コンテンツが展開される。

なお、今年のプレイステーションブースでは、PlayStation Plus加入者を対象にプレイステーションブースの出展タイトルの試遊について事前予約受付が行なわれる予定。PlayStation Plusのいずれのプランから事前予約に申し込み可能とのことだが、詳細については後日お知らせするとしている。

Ghost of Yōtei

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

また、プレイステーションブースでは、YOASOBIとのコラボレーションで話題となった初代プレイステーション発売30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」の特別ステッカーほか、特製ノベルティが多数用意される。

30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」のビジュアル ※実際のステッカーのデザインとは異なる場合がある

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch

Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment

LLC.

(C) 2025 MARVEL

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD