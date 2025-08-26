ザック・セイバーＪｒ．

写真拡大

　新日本プロレスは２６日までにＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が９・２８兵庫・神戸ワールド記念ホール大会で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と２度目の防衛戦を行うことを発表した。

　ザックは６・２９愛知県体育館で後藤洋央紀を破り王座を奪還。今月２４日に英ロンドンで元ＲＯＨ世界王者のナイジェル・マッギネスを破り初防衛を飾った。

　成田は昨年の『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ』２回戦（３・１５堺）でザックに勝利。さらに今夏の『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』開幕戦となった７・１９札幌でザックからピンフォールを奪い、２連勝を決めている。

　成田を巡って屈辱を味わったザックにとって失地回復のＶ２戦になる。また、新日本は神戸大会の全対戦カードを以下の通り発表した

　◆９・２８神戸大会全対戦カード

　▼第１試合　３０分１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太　ｖｓ　ディック東郷、ＳＡＮＡＤＡ、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第２試合　棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）　

３０分１本勝負

棚橋弘至　ｖｓ　グレート―Ｏ―カーン

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ボルチン・オレッグ　ｖｓ　挑戦者・ドン・ファレ

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・タイチ、石井智宏　ｖｓ　挑戦者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

　▼第５試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

高橋ヒロム　ｖｓ　石森太二

　▼第６試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

辻陽太　ｖｓ　デビッド・フィンレー

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ゲイブ・キッド　ｖｓ　挑戦者・鷹木信悟

　▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ザック・セイバーＪｒ．　ｖｓ　挑戦者・成田蓮