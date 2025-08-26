新日本プロレスは２６日までにＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が９・２８兵庫・神戸ワールド記念ホール大会で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と２度目の防衛戦を行うことを発表した。

ザックは６・２９愛知県体育館で後藤洋央紀を破り王座を奪還。今月２４日に英ロンドンで元ＲＯＨ世界王者のナイジェル・マッギネスを破り初防衛を飾った。

成田は昨年の『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ』２回戦（３・１５堺）でザックに勝利。さらに今夏の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』開幕戦となった７・１９札幌でザックからピンフォールを奪い、２連勝を決めている。

成田を巡って屈辱を味わったザックにとって失地回復のＶ２戦になる。また、新日本は神戸大会の全対戦カードを以下の通り発表した

◆９・２８神戸大会全対戦カード

▼第１試合 ３０分１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太 ｖｓ ディック東郷、ＳＡＮＡＤＡ、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第２試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）

３０分１本勝負

棚橋弘至 ｖｓ グレート―Ｏ―カーン

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ボルチン・オレッグ ｖｓ 挑戦者・ドン・ファレ

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・タイチ、石井智宏 ｖｓ 挑戦者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム ｖｓ 石森太二

▼第６試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

辻陽太 ｖｓ デビッド・フィンレー

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ゲイブ・キッド ｖｓ 挑戦者・鷹木信悟

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ザック・セイバーＪｒ． ｖｓ 挑戦者・成田蓮