お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが２６日、都内で「『ｆｉｒｅ ｌｉｍｉｔ １２０』プロジェクトローンチ発表会」に出席した。女優・二階堂ふみとの結婚後、初の公の場。指輪は見られなかった。

いつも通りの赤のセットアップ姿。ＢＧＭに合わせて軽快に登場し「暗いよりはいいかと思って」と笑みを浮かべた。イベントでは共に登壇した防災士・幾田雅明氏から「愛の炎は消えません」などと、結婚イジりをうけると「いいですね」とはにかんだ。

「ＦＩＲＥ ＯＵＴ」は９月１日の防災の日を前に”軽い・小さい・片手で使える”をコンセプトに開発された消火器。カズレーザーは「家で天ぷら火災をやりかけた」と自らの経験を明かし「たまたま１、２週間前に地元の訓練で消火器訓練をやっていた」と冷静に対処し、大事には至らなかったという。この日は実際に商品を体験し、１４秒で消火に成功。「ショート動画（ＹｏｕＴｕｂｅなどの１分以内の動画）で回しやすいですね」と笑った。

最後にＭＣから結婚を祝福されると「ありがとうございます」と３回繰り返し、笑顔。会場は拍手に包まれた。想定以上の反響を受けているそうで「おめでとうございますと同時に、私もうれしいですっていってくれる人が多くて、そんなに喜んでくれるなら定期的に結婚した方がいいかなと思います」とニヤリ。生活、心境の変化を聞かれると「ほんとにフワフワ生きているだけ。何も変わらないかな」。最近の悩みには「お祝いをたくさんいただいて、お返しをすごい悩んでいる」と明かしていた。

カズレーザーは今月１０日、二階堂とそれぞれのＳＮＳ、ホームページで結婚を報告。翌１１日に生出演したフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜、前８時１４分）で結婚生活を話していた。