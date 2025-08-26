「HUNTER×HUNTER」シリーズから「クラピカ」、「レオリオ」がS.H.Figuartsに登場。8月28日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts レオリオ」と「S.H.Figuarts クラピカ」を8月28日に予約受付を開始する。
本商品は「HUNTER×HUNTER」のキャラクター「レオリオ」と「クラピカ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
S.H.Figuarts レオリオ
8月28日 予約開始
2026年3月 発売予定
価格：9,900円
「S.H.Figuarts レオリオ」は日常時や戦闘時を再現するための豊富な表情パーツに加えて、「選挙編」でジンに放った念能力がエフェクトパーツで再現できる。
劇中のスーツ姿が再現され、ポケットに手を入れた状態を再現する「交換用ポケットパーツ」も付属する。
S.H.Figuarts クラピカ
8月28日 予約開始
2026年4月 発売予定
価格：9,900円
「S.H.Figuarts クラピカ」の交換用表情パーツには「通常状態の眼」の顔2種、「緋の眼」の顔2種、合わせて4種が付属する。念能力である鎖にも、「親指、中指、薬指、小指」の4本の能力に対応したオプションパーツが付属。
特徴的な衣装も3枚で構成された構造のスカートにより、脚周りの制限を少なくすることで動きのあるポージングが可能。髪の毛にはブラシ塗装が施され、立体感ある仕上がりとなっている。
(C)P1998-2025 (C)V・N・M