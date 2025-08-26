資格取得は日常業務における評価、スキルアップ、あるいは転職や独立のために大いに役立ちます。ただし取得にあたっては、試験受験料はもちろんのこと、学習のための教材費、対策講座を受ければ受講料など、想定外の費用がかかることもしばしば。そのような資格取得のための費用について、国から一部援助してもらえる制度をご存じですか？ 五十嵐義典CFPが、雇用保険制度の給付金制度について解説します。

Aさん（33歳）は建設関係の会社に勤務する会社員。年収600万円程度で、貯金は約800万円。2歳年下の妻（31歳）と1歳になる長男と暮らしていました。今の総務部門に異動になって2年経ちますが、日々会社の固定資産（土地・建物・備品）の管理や社内行事の企画、その他庶務に従事しています。特別出世コースにいるわけではないものの、総務の業務にも慣れてきたところで現状に不満はありませんでした。

そんななか、会社の同期で営業部門にいるBさんと会話したときのこと。Bさんから宅地建物取引士（以下、宅建士）の資格を取得したと聞きました。

Bさん「デベロッパーや不動産関係の顧客が多いから、お客さんの会話についていくためには不動産の知識が必要だと思って取ったんだ。この知識は自社の土地とか建物とか管理している総務でも役に立つんじゃないか？」

Aさんはこの話を聞き、同期の努力を素直に尊敬すると同時に、これまで感じたことのない焦燥感に駆られました。

あれ、もしかして俺、やばい…？Aさんが焦った理由

実はAさん、自動車の運転免許証以外の資格をもっていません。会社は業務関連資格の取得を推奨していますが、入社以来事務職を続けるAさんにとって必須となる資格もなく、「資格がなくても日々の仕事で頑張ればどうにかなるだろう」と考えていたそうです。

しかし、資格を仕事に役立てているBさんの話を聞いているうちに、Aさんも自身のスキルアップが必要ではないかと考えはじめました。

「このままだと取り残されるかもしれない……」

これまで「現状に不満はない」と考えていたAさんですが、自らも宅建士の資格取得に挑戦してみようと思うようになります。

Aさんに立ちはだかった“思わぬ壁”

とはいっても、自宅には1歳になる息子がおり、帰宅後は妻と子育てに励むAさん。自宅での勉強は現実的ではないと感じていました。

そこでAさんは、受験対策の予備校に通って勉強することを考えます。同じ目標を持って勉強する人がいる環境は、モチベーションの維持になると考えたからです。

しかし、受験予備校に通うとなると、多額の費用がかかります。合格すれば予備校費用を会社が負担してくれる、などの支援制度はAさんの勤める会社にはありません。予備校のパンフレットを見ると、Aさんの講座の費用は合計15万円。

「うーん、15万円を全額自腹か……。これから息子の育児に費用がかかるし、家計的に負担が大きいな……」

キャリアアップのために資格取得を決意したAさんの前に思わぬ壁が立ちはだかります。

予備校の窓口が教えてくれた「教育訓練給付金」の存在

そんな悩みを抱えているとき、受験予備校の窓口から届いた案内によって、Aさんは雇用保険の「教育訓練給付金制度」の存在を知りました。

教育訓練給付金とは、資格取得やスキルアップのための指定の講座を受講・修了した場合に、その一部が給付金として支給される制度です。

Aさんの受講する講座については、4月〜9月までの6ヵ月間の講座で、教育訓練給付金のうち「一般教育訓練給付金」の対象の指定講座になっているとのことでした。これは、入学金と1年以内の受講料の20％が支給される給付金制度です（※10万円が給付金の上限）。

その講座について80％以上の出席と修了テストでの70％以上の得点が修了の条件になるとのことで、修了後ハローワークに申請すれば給付金が受給できます。

Aさんが検討している予備校は入学金がなく、受講料のみで15万円のため、Aさんにはそのうちの20％・3万円が支給されることになります。

「全額じゃないけど、給付金で負担が一部でも軽減されるようなら助かるな」と少しだけ安堵したAさん。自己投資の資金として妻を説得し、住宅購入の頭金として貯めていた貯金から15万円を支払い、予備校に入学します。

Aさんの「その後」

こうして予備校に入学したAさんは、4月から9月まで学校に通います。そして、そのまま10月の試験に挑むことになりました。

給付金の対象となるとはいえ、お金がかかるのは事実。費用を掛ける以上はしっかり勉強しようと思い、受験予備校にも毎回休まずに通い、また、自主学習時にも必死に勉強しました。6ヵ月間の講座を無事修了し、その後すぐにAさんの住所地を管轄するハローワークで教育訓練給付金の申請を行います。

給付金の受給には修了から1ヵ月以内の申請が必要となることから、Aさんも慌ただしくその手続きを進め、3万円の給付金は無事に支給が決定しました。

また、宅建士試験は毎年の合格率が15％〜18％程度といわれるものの、Aさんは試験日に実力を出し切り、見事合格。その後、日々の業務でも受験勉強で得た知識を活用することがあり、業務のやりやすさを感じたAさん。資格取得に大きな意味があることを実感しました。

雇用保険は失業給付だけではない

教育訓練給付金は雇用保険の加入期間が3年以上（初めて受給する場合は1年以上）あれば対象となります。

雇用保険料は毎月の給与から引かれ、失業した際に基本手当といった失業給付が支給されることは知られていますが、失業した時以外にも給付制度があることは意外と知られていません。

資格の受験を目指す人は受講する講座が教育訓練給付金の対象となるかどうかを確認し、活用できる場合はぜひ積極的に活用してみましょう。

五十嵐 義典

株式会社よこはまライフプランニング

代表取締役／特定社会保険労務士／CFPⓇ認定者