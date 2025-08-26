「自分にだけは関係ないと思っていた」遺産相続で想定外のトラブルを抱える方たちが、そう口にすることは少なくありません。少子高齢化が進み、遺産相続が身近な問題となるなか、遺言の法的効力について今一度確認しましょう。たとえば、病床の自分を「虐待、侮辱」した息子に死後、「遺産」を譲りたくない…と考える、終末期を過ごす人物がいるとします。推定相続人である子どもから、遺留分の相続権を遺言で無効化することはできるでしょうか。明海大学などで講師を務めた杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋・再編集し、詳しく解説します。

遺書の法的効力

遺言と遺書の違いは？

遺言は民法で規定されており、法的効力があります。一方遺書は死を覚悟して認める手紙（文書）です。



遺言の効力は、遺言者の死亡のときから生じ、それによって死後の法律関係が定まります。ただし、遺言の記載事項のすべてに法的に有効な効力が生じるわけではなく、法的効力が生じるのは、民法に定めているおもに次の12種類です（できることなら民法の条文も確認してください）。

1．相続に関する事項

（1）共同相続人*¹の相続分の指定、または第三者への指定の委託法定相続分*²とは違った相続分を指定することができます。また自分で相続分を指定しないで第三者に指定を委託することもできます（相続分の指定の委託）。

（2）遺産の分割方法の指定、または遺産の分割禁止―遺産を相続人の誰に取得させるのかを具体的に定めることができます。また五年を超えない期限を上限として遺産を分割することを禁止することもできます。

（3）推定相続人の廃除、または廃除の取り消し―廃除とは遺留分*³をもつ推定相続人が被相続人*⁴に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や、法定相続人にその他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。生前行為によってすることもできますが、遺言によってすることもできます。

2．その他の財産処分に関する事項

（4）遺贈―遺贈とは遺言によって遺産の全部または一部を、無償または負担を付して譲渡することです。遺贈には包括遺贈*⁵と特定遺贈*⁶があります。

（5）生命保険の保険金受取人の変更―保険金受取人の指定もしくは変更は遺言によってもすることができます。

（6）一般財団法人を設立する意思の表示―財団法人を設立するためには寄付行為が必要となり、その寄付行為は遺言によってすることができます。遺言で寄付行為をする場合は、遺贈に関する規定が準用されることになります。

（7）信託の設定―信託とは、受託者に対して財産権の移転等をし、受託者は受益者のために信託財産の管理、または処分をする制度です。おもに生前にされることが多いですが、遺言によってもすることができます。

＊1 共同相続人……相続が開始したあと、遺産を複数の相続人が一緒に相続している状態を、共同相続という。共同相続人とは、その場合の相続人のこと

＊2 委託法定相続分……民法は各相続人の一応の相続分を定めており、これを「法定相続分」という。ただし、遺言事項として法定相続分と異なる相続分を指定した場合には、その指定による相続分が優先される。このほか、「相続分の指定の委託」といって、相続分の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることもできる。この場合、委託を受ける第三者は、相続と利害関係を有しない者でなければならず、相続人や包括受遺者はこの委託を受けることができない

＊3 遺留分……一定の相続人のために、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合のこと

＊4 被相続人……死亡した人のこと

＊5 包括遺贈……個々の財産を特定しないで、財産の全部または一部を包括的に遺贈するもの

＊6 特定遺贈……不動産、預貯金等特定の財産を与える方法のこと

3．身分上の事項

（8）認知― 非嫡出子*⁷について、父親が「この子*⁸は自分の子である」と認めることを認知といいます。認知により父親と非嫡出子の法律上の親子関係が生じます。認知は生前にすることもできますが、遺言でもすることができます。

（9）未成年後見人*⁹、未成年後見監督人*¹⁰の指定―未成年に対して親権を行う者がいなくなってしまった場合、その未成年者について未成年後見人が選任されますが、その指定をすることができます。未成年後見人の指定は遺言でのみなしうる行為です。

4．遺言執行*¹¹に関する事項

（10）遺言執行者*¹²の指定、または第三者への指定の委託―遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とするものがありますが、これを行う職務権限をもつ者のことを遺言執行者といいます。遺言執行者は遺言で指定、または第三者への指定の委託がされていない場

合には、利害関係人*¹³の申し立てによって家庭裁判所で選任されます。

（11）特別受益の持ち戻しの免除―

遺贈*¹⁴や生前贈与をした場合に、それを考慮して法定相続分*¹⁵が修正されますが、遺言で遺贈や生前贈与したものを相続財産に算入しない意思表示をすることができます。

（12）祭祀*¹⁶を主宰すべき者の指定―

相続財産とは別に、系譜*¹⁷、祭具*¹⁸、墳墓の所有権については、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。その承継者については遺言によっても指定することができます。

＊7 非嫡出子……婚姻関係にない男女のあいだに生まれた子（嫡出子は婚姻関係にある夫婦のあいだに生まれた子）

＊8 子……被相続人の子であれば、実子か養子か嫡出子か非嫡出子かにかかわらず、すべて相続人となる

＊9 未成年後見人……未成年者（未成年被後見人）の法定代理人

＊10未成年後見監督人……後見人が未成年者に対してきちんと財産管理や身上監護等を行っているのかを監督する者

＊11 遺言執行……遺言者が死亡した場合、遺言の内容を実現するための手続のこと

＊12 遺言執行者……相続財産の管理そのほか遺言執行に必要な一切の行為をなす権利義務を有する者のこと※

＊13 利害関係人……相続財産の帰属について、法律上の利害関係を有する者

＊14 遺贈……遺言により、特定の財産または財産の一定割合を、特定の相続人または特定の人に与えること

＊15 法定相続分……民法で定められた法定相続人が受け取る相続財産の分割のこと

＊16 祭祀……神や先祖をお祭りする儀式※

＊17 系譜……先祖から子孫に至る一族代々の繫がり。師弟関係などの繫がり。また、それを書き表した図や記録

＊18 祭具……庭内神し（屋敷内にある神の社や祠等といった神体を祀り日常礼拝の用に供しているもの）、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいう。商品、骨董品または投資の対象として所有するものはこれに含まれない

遺言能力について

遺言は遺言者の死によってその効力が生じます。遺言者本人の権利利益の保護を、通常の利益行為の場合と同等に考慮する必要は少ないと考えます。したがって、満一五歳に達していれば未成年者や成年被後見人であっても有効な遺言書を書くことができます。



ただし成年被後見人が遺言書を書くときには、事理弁識能力*¹⁹を回復している必要があり、医師ふたり以上の立会いが必要です。

自筆証書遺言*²⁰を書く場合に必要なこと

遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印します。押印は実印*²¹でも認印でもよいです。また、財産目録*²²についてはパソコン等で記してもよくなりました（民法九六八条）。

保管方法について

遺産について何の利害関係もない公的な立場にある人（たとえば弁護士）に自筆証書遺言（Q4参照）の保管を託したり、銀行の貸金庫に保管する方法がありますが、手続が煩雑です。また、信頼できる相続人に依頼する方法もあります。

自筆証書遺言の書式

（図表）遺言書の例

＊19 事理弁識能力……自分の行為の結果を理解し、判断できる能力のこと。民法では一般的に七歳から一〇歳程度の知的判断能力を目安にしている

＊20 自筆証書遺言……遺言者が遺言の全文、日付、および氏名を自書し、署名のあと捺印して作成する遺言方式のこと

＊21 実印……住民登録をしている市区町村の役所や役場に、自身の名前を彫刻したハンコを登録申請し、受理された印鑑のこと自筆証書遺言の

