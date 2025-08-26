「お義父さんに言うべきか…」妻の病状を伝えられず悩む夫の胸の内｜卵巣がんと私【ママリ】
卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。
コンサートが終わったら、次の目標はバス旅行！苗さんの目標はまだ続きがあったようです。
苗さんに目標をくれたお兄さんは素敵ですよね。
「義父について悩んでいること」とはなんなのでしょうか？
苗さんにとってコンサートは生きる希望となっていました。さらにその次も旅行を計画していて、目標があることで苗さんが頑張れていることを兄・豊さんは知ります。
そんな中、苗さんの夫から、苗さんの現状をお父さんや弟に伝えた方がいいのではないかと相談されました。一緒に過ごせる時間を考えると、伝えた方がいい気もしますが、苗さんの意思も尊重したいという気持ちと葛藤してしまいますね。
家族で支え合って懸命に生きる
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）