鈴木保奈美「人生初のメッシュを入れてみた」 新鮮な新ヘア披露に「いいね！」続々
俳優の鈴木保奈美が25日、自身のインスタグラムを更新。「人生初のメッシュを入れてみた」と報告し、イメチェンした新ヘアを写真で紹介した。
【写真】人生初の試みに「ドキドキ」 メッシュを入れた新ヘア披露の鈴木保奈美 ※2枚目
2枚の写真のうち、1枚目は髪を染めている最中のショット、2枚目はメッシュが入った完成後のショットで、ショートカットの鈴木の髪にほんのりオレンジ系の差し色が入れられている。
初めての試みに「ドキドキ」と鈴木。「いつかマリさんみたいな金髪にもしてみたい」と話し、先輩の俳優・夏木マリのヘアスタイルに憧れを抱いている様子もうかがえた。
この投稿に対し、9600以上の「いいね！」が届けられている（26日午前11時時点）。
